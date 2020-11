El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reveló que el Gobierno nacional tiene la "expectativa de estar firmando el contrato la semana que viene" para la provisión de la vacuna rusa contra el coronavirus.



"Viene avanzando muy bien el tema y, en particular, desde la conversación que mantuvo el presidente Alberto Fernández con el presidente de Rusia", agregó.

El jefe de ministros agregó que "esta semana ya estaban haciendo pruebas en países europeos" y que la "responsabilidad" del Gobierno es "adquirir las vacunas en tiempo real en cuanto estén aprobadas en el resto del mundo, a fin de que la Argentina no esté mirando con la ñata contra el vidrio".



Por este motivo, Cafiero precisó que el Gobierno debía "trabajar tanto con la vacuna que se está fabricando en la Argentina como con la de Pfizer, y con un acuerdo Estado-Estado como con Rusia que financió el desarrollo de su vacuna" porque en definitiva lo que se busca es "cuidar la salud de los argentinos y las argentinas y después que se escriba lo que se escriba".

El jefe de Gabinete dijo también que "mientras, avanzamos en los tiempos, en todo lo que fue la tarea de precompra se ha hecho un pool de organismos internacionales de la salud donde muchos países también invirtieron recursos y, ahí, la Argentina fue uno de ellos".



"Son fondos que se usan para las investigaciones y eso le permite también al país compara las vacunas aprobadas", explicó.



Cafiero añadió que a los funcionarios se les puede "exigir lo que se ha hecho, que es tener todo listo para cuando la vacuna esté y empezar a vacunar", ya que se va a tratar de la "campaña de vacunación más grande de la historia argentina".

"Se va a escribir en la historia sobre esto, y no lo digo como Gobierno, sino como comunidad", dijo Cafiero y destacó "los voluntarios que se están inscribiendo, entre muchas otras cuestiones donde la gente está angustiada pero no renuncia a la esperanza".



El presidente Alberto Fernández convocó para el lunes al comando de vacunación contra el coronavirus, que integran los ministerios de Salud, Interior, Defensa y Seguridad.



"La semana que viene el Presidente se pone al frente de este comité nacional de vacunación", dijo Santiago Cafiero y sostuvo que, por lo general, " la entrega de vacunas la hace el Correo porque tiene la logística", aunque remarcó que lo importante será que "todos nos involucremos como comunidad".

" Los pacientes de riesgo son los primeros que tendrán la vacuna y seguramente tendrán que presentar un certificado y habrá un sistema de turnos", indicó.



Sobre el final de la entrevista que brindó esta maña a Radio 10, Cafiero dijo además que "tenemos que confiar en los que nos han cuidado hasta ahora" y pidió que, a la hora de vacunarse, se consulte "a un médico, a una enfermera, no a aun especialista de geopolítica".



Asimismo, resaltó la tarea de la Anmat, organismo al que calificó como "uno de los más prestigiosos del mundo".

"Impulsamos un Presupuesto de la recuperación, con fuerte inversión social"

Por otro lado, respecto al Presupuesto 2021 aprobado por el Congreso, con un 8 por ciento de aumento, el jefe de Gabinete destacó: "Es un Presupuesto de la recuperación, con una fuerte inversión social. Estamos aumentando los recursos".

En ese marco, Cafiero consideró que "el macrista piensa que todos son de su condición, y ve ajuste en todos lados" e insistió: "Ven ajuste donde no lo hay".



"Hay mucho cinismo y, si no ponemos los datos sobre la mesa, es dejar pasar todo el tiempo que digan cualquier cosa. Ven ajustes y no lo pueden sostener", consideró el ministro coordinador.

En el mismo sentido, insistió en que " en el Presupuesto 2021 los gastos crecen en términos reales cuando, por el contrario, un ajuste supondría una reducción del gasto".



Cafiero recordó que, cuando la gestión de Mauricio Macri "cierra el acuerdo con el FMI, ese mismo mes, (el exministro de Economía, Nicolás Dujovne reduce en 30 mil millones de pesos la obra pública (año 2018), y en el 2019 reducen el gasto otra vez, ya en un 60 por ciento".

"Todo esto no lo digo yo, está en el Presupuesto, con lo cual eso sí es un ajuste, mientras que, por el contrario, nosotros duplicamos obras e infraestructura y ahí están los datos concretos", sostuvo en referencia al Presupuesto aprobado esta semana en la Cámara de Diputados.

En la misma línea, insistió en que "hablan de ajuste y no lo pueden sostener porque es un Presupuesto de recuperación con eje en la inversión pública", y recalcó que las previsiones incluyen aumentos "en salud, en ciencia y en tecnología".



"Los mismos que hablan de ajuste después dicen que estamos despilfarrando así que ni siquiera se ponen de acuerdo en lo que quieren decir", sintetizó.

El martes pasado, la Cámara baja convirtió en ley el Presupuesto 2021, que incluye una previsión de crecimiento de la economía del 5,5 por ciento del PBI, una fuerte reducción en los pagos de los intereses de la deuda y un ambicioso plan de obras publicas en todo el país.

Sobre Aporte Extraordinario: "Es justo buscar mecanismos para un Estado presente"

Respecto al Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, que fue aprobado el miércoles pasado en la Cámara de Diputados y girado para su análisis al Senado, el jefe de Gabinete expresó que "es justo" que las autoridades nacionales busquen "mecanismos" para lograr un "Estado presente en la pandemia".

"Es justo buscar mecanismos que hagan que esta pandemia tenga la posibilidad de encontrar un Estado muy presente y no pierda la capacidad de soñar con estar mejor", dijo el jefe de ministros en una entrevista brindada esta mañana a Radio La Red.

El proyecto fue aprobado esta semana en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo consiguió 133 votos, gracias el apoyo de representantes de bloques provinciales, y comenzará a ser tratado la semana próxima en el Senado.



Cafiero dijo también que el aporte -que regirá para los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, con el fin de recaudar $300.000 millones para volcar a planes productivos y sanitarios- " no es un impuesto" sino " una contribución por única vez".



Por otra parte, consultado sobre la posible judicialización del tema, sostuvo: " No veo que sea una dificultad ya que el aporte apunta a que hagamos lo que sucede en el resto del mundo que es que los que tienen una capacidad mayor hagan un aporte por única vez para quienes menos tienen".

El proyecto de Aporte Solidario y Extraordinario alcanzaría a menos de 10 mil personas, según la AFIP, es decir 0,8% del total de los contribuyentes que presentaron declaración jurada de bienes personales.



La recaudación se destinará a comprar equipamiento de salud para atender la pandemia, apoyar a las PyMEs con subsidios y créditos, urbanizar los barrios populares con obras que empleen a las/os vecinas/os de cada barrio, hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural y financiar un relanzamiento del plan Progresar para que las/os jóvenes puedan seguir estudiando.

"No hay condicionamientos del FMI porque la Argentina tiene soberanía y autoestima"

Por otro lado, Cafiero, remarcó este sábado que "no hay condicionamientos" para la Argentina en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional ( FMI) y dijo que el organismo "no nos vienen a decir cómo tenemos que manejar el país o la economía, porque no lo aceptamos y eso no existe".



De esta forma, se refirió a la misión del Fondo que cerró el viernes su visita en Buenos Aires tras diez días de trabajo ininterrumpido con las autoridades.

" Acá no hay condicionamientos ni una misión del Fondo que nos viene a decir a los argentinos cómo tenemos que manejar el país y la economía; eso no existe, eso no lo aceptamos. Somos un país que tiene soberanía, autoestima y que escribe su propio destino", dijo el jefe de ministros en diálogo esta mañana con Radio La Red.

La delegación del FMI anunció el viernes que continuará el diálogo por vía remota con las autoridades del Gobierno para alcanzar un acuerdo de Servicio Ampliado o facilidades extendidas.



En un comunicado, el organismo señaló que el equipo del Fondo “acogió positivamente la intención de las autoridades de solicitar un programa bajo el Servicio Ampliado del FMI (SAF o EFF por sus siglas en inglés), así como su intención de respaldarlo con un amplio consenso político y social”.

El día previo a la llegada de la misión, el pasado 10 de noviembre, el ministro de Economía, Martín Guzmán, había adelantado que la Argentina iba a solicitar al Fondo Monetario Internacional (FMI) un programa de facilidades extendidas para devolver al organismo la deuda de US$ 44.000 millones que el país contrajo durante el gobierno de Mauricio Macri.

En este sentido, Cafiero dijo que "al FMI lo trajo Macri pero nosotros vamos a resolver el problema en el que él nos dejó".



"Si en otras oportunidades hubo condicionamientos, ahora no. Eso es algo que los argentinos, hace mucho tiempo gracias a Néstor Kirchner, dimos vuelta", insistió el ministro coordinador.



"Tenemos que volver a recuperar la soberanía y tenemos que negociar con el Fondo con los intereses de los argentinos y argentinas arriba de la mesa", añadió.

Para Cafiero, el macrismo " hizo un crédito extraordinario, el más importante de su historia, a un país que inmediatamente empezó a incumplir las cláusulas propias del contrato y del Fondo".



De esta forma, agregó , "todos esos recursos terminaron yendo para la fuga de capitales, no están en rutas, no están en puentes, no están en viviendas, ni en hospitales".



"Es decir que no le mejoraron en nada la calidad de vida a los argentinos y a las argentinas", señaló Cafiero tras remarcar que "el crédito que tomó Macri, como entró se fue y acá no quedó nada".