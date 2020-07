El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, dijo este sábado que la semana próxima es "clave en términos de números sanitarios", para ver qué actividades se liberan a partir del próximo viernes 17, cuando culmina la fase más estricta del aislamiento en el Area Metropolitana Buenos Aires ( AMBA). Además, ratificó que las decisiones se toman en el marco de una "estrategia conjunta" con la provincia pero con una "táctica diferenciada".



"Esta semana es clave en términos de números sanitarios, de cómo sigue la curva. La ciudad ha mejorado mucho y por eso elaboramos un documento de trabajo para analizar el horizonte y ver cómo seguimos hacia adelante", dijo Santilli esta mañana en declaraciones a radio Mitre.



Se refirió de esta manera al borrador del plan que se conoció el viernes con un esquema de flexibilización, que incluiría la reapertura de comercios barriales, el permiso para la actividad física al aire libre y la ampliación a toda la semana para los paseos recreativos con niños y niñas.

.

"Preparamos un documento de trabajo con grandes ejes: economía y comercios, niños y educación, transporte y movilidad. A cada reunión con el presidente (Alberto Fermández) y con el gobernador (Axel Kicillof) llevamos documentos técnicos, soporte de números y datos reales", dijo Santilli anticipando las reuniones que se esperan para la próxima semana entre Nación, ciudad y provincia.



El funcionario porteño insistió en que "en función de los números de la semana próxima, de lunes a jueves, iremos tomando decisiones" y remarcó que mantienen una "estrategia conjunta" con el distrito bonaerense, pero se analizan "tácticas diferenciadas"



"No es lo mismo un barrio en La Matanza que uno en el centro de la ciudad de Buenos Aires", diferenció Santilli, en respuesta a un informe que se conoció este sábado del municipio gobernado por Fernando Espinoza, en el que se expresa "preocupación" por una eventual "apertura de la cuarentena" en la ciudad sin coordinación con la provincia.



"No lo hemos hecho en estos 144 días de aislamiento, todo lo contrario. Tenemos actitudes de entendimiento mutuo con decisiones tácticas distintas", insistió Santilli y explicó: "En la provincia está funcionando la industria y nosotros tenemos cerrado nuestro principal esquema de trabajo, que son los servicios y comercios".

.

Al hablar de la fecha del viernes 17, cuando culmina la fase más estricta de la cuarentena, el vicejefe porteño uso la imagen del "dique de contensión".



"No podemos abrir todo el 18, hay que ir en forma paulatina y con gradualidad", dijo y precisó que, por ejemplo, "se puede abrir algo el lunes 20, otra cosa el miércoles 22, otra el viernes 25 y así ir sumando actividades".



Por ejemplo, con la actividad de los peluqueros, Santilli dijo: "No sé si el 18, pero pronto; es una de las actividades que estamos mirando, será más cerca que tarde, pero no sé si el 18"



Finalmente, el funcionario porteño fue optimista con los números que se registraron los últimos días en la ciudad: "Hay indicadores hacia la baja como las camas de terapia, también los internados en hoteles y pacientes moderados en hospitales", detalló.



"Estamos mirando estos indicadores de forma constante. Hay más casos diarios, con un promedio de 1000 en la ciudad, pero es porque estamos yendo a buscarlos, para testearlos y aislarlos"; concluyó.