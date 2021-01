Actualmente hay 19 embajadores extranjeros acreditados, residentes en Buenos Aires, que no fueron recibidos para presentar sus Cartas Credenciales, por lo tanto, aún no pusieron en funciones formales sus actividades diplomáticas.

Se trata de los embajadores de Santa Sede, Uruguay, Nueva Zelanda, Brasil, Portugal, Vietnam, Alemania, Panamá, Argelia, República Checa, Grecia, El Salvador, Nicaragua, Pakistán, Cuba, Túnez, Bolivia, Haití y Palestina.

Pese a que la Dirección Nacional de Ceremonial de la Cancillería organizó los protocolos ceremoniales y sanitarios para que los nombrados embajadores presenten sus Cartas Credenciales al presidente Alberto Fernández, en la Casa Rosada, el evento fue suspendido por tiempo indefinido.

.

Si se presta atención a la lista de países, está el embajador del Vaticano, también llamado “nuncio apostólico”. A la vez, está Uruguay y Brasil, países miembros del Mercosur, socios comerciales estratégicos de Argentina. Así como también Cuba y Bolivia.

Todos estos países reportaron a sus cancillerías respectivas la situación de que no pueden ponerse en funciones formales debido a que hasta el momento no presentaron las cartas credenciales.

.

“Esto afecta nuestra imagen ante esos países y el mundo. A las actuales autoridades de la Cancillería, parece no importarle el Cuerpo Diplomático residente en Argentina. Sobre todo, al jefe de gabinete de Cancillería, Guillermo Chávez, y al Subsecretario, Martín Granovsky. Tampoco, al vice canciller Pablo Tetamanti. Todos ellos hacen esperar en sus casas a los embajadores extranjeros acreditados en nuestro país, que no puden entrar en funciones operativas formales porque no han presentado sus cartas credenciales”, expresó una fuente diplomática según consignó el medio Vía País.

A esto se suma el desplazamiento del embajador argentino en China, Luis María Kreckler, a seis meses de haber sido nombrado, luego de que fracasara la compra de vacunas contra el Covid-19 fabricadas por laboratorios de ese país.

.

Cabe destacar, que el presidente Alberto Fernández desplazó al embajador Kreckler en Beijing por las acusaciones que formuló el ministro Felipe Solá, quien había expresado que Kreckler habría fracasado en las negociaciones para obtener la vacuna china contra el Covid-19 y que se habría ido de vacaciones sin cerrar ese acuerdo comercial.

Por su parte, Kreckler desmintió rotundamente dichas acusaciones y demostró que envió 10 cables reservados desde agosto pasado al Ministerio informando sobre las negociaciones, ninguno de los cuales fue contestado.