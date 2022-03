Una frase del senador nacional por la provincia de Chubut, Ignacio Torres, agudizó la de por sí delicada situación interna de Juntos por el Cambio. El legislador del PRO, de sólo 33 años, criticó duramente al diputado Facundo Manes, quien no acompañó la retirada en masa de la oposición durante la Asamblea Legislativa del martes. "Manes habla mucho del cerebro, pero lo usa poco", afirmó en una entrevista con la emisora FM del Lago, de Esquel.

"No es tiempo de vanidades", disparó Torres, quien acusó implícitamente al neurólogo, llegado al Congreso de la mano de la Unión Cívica Radical, de buscar protagonismo propio en lugar de acatar la posición de la coalición.

.

Manes fue uno de los pocos opositores que permaneció hasta el final del discurso del presidente Alberto Fernández. Muchos de ellos, los más ligados al macrismo, se retiraron cuando el mandatario pidió a la Justicia celeridad en la tramitación de la querella criminal para averiguar la responsabilidad del anterior gobierno en el préstamo pedido al FMI. Según Fernández, la renegociación a punto de culminar no es motivo para dejar caer la causa: "Este acuerdo tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables de tanto desatino".

Me preguntan por qué me quedé. Ya probamos con no escucharnos y así estamos. No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar. Más EMPATÍA y menos grieta = más desarrollo inclusivo.



La Argentina del futuro será de los que nos quedamos. — Facundo Manes (@ManesF) March 1, 2022

Los legisladores opositores esgrimieron distintos argumentos para irse, todos ellos críticos con Fernández. Pero Manes permaneció en su banca (no fue el único) y luego dio su explicación. "Me preguntan por qué me quedé. Ya probamos con no escucharnos y así estamos. No coincido con muchas cosas del discurso, pero si no lo escucho no puedo opinar. La Argentina el futuro será de los que nos quedamos", expresó en Twitter.

Qué dijo la Coalición Cívica

La toma de posición dentro del bloque opositor también alcanzó a los integrantes de la Coalición Cívica. Entre los seguidores de Elisa Carrió se destacó la opinión del diputado Maximiliano Ferraro, presidente de esa agrupación. “Nosotros decidimos quedarnos en el recinto, pero eso no implica para nada convalidar los agravios y golpes bajos del Presidente en forma innecesaria”, dijo al portal Infobae.

UN PRESIDENTE ALEJADO DE LA REALIDAD

Los argentinos no sabemos de qué país habló. No planteó soluciones a los problemas más urgentes: inflación, inseguridad, pobreza, caída de las empresas, pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y decadencia generalizada del país. pic.twitter.com/IzMEKQWJ1G — maxi ferraro (@Maxiferraro) March 1, 2022

“Como no permito los golpes bajos, las agresiones y las chicanas por parte del oficialismo y del Presidente, tampoco podemos hacer política con chicanas, golpes bajos y la posverdad en Juntos por el Cambio. Tenemos que ser serios y poder administrar las diferencias. La unidad es importante, pero no puede ser a cualquier precio”, opinó Ferraro.