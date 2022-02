Gabriela Michetti se vio envuelta en un auténtico escándalo. La dirigente de Juntos por el Cambio y ex vicepresidenta de la Nación, durante la administración de Mauricio Macri, le habría enviado un audio a Laura Alonso, por entonces al frente de la Oficina Anticorrupción (OA), pidiéndole un “favor”.

Laura Alonso estuvo al frente de la Oficina Anticorrupción durante la administración de Mauricio Macri.

Sectores opuestos a la gestión de Alonso en frente de dicha oficina ya habían denunciado que se excusó de intervenir en ciertas denuncias poco convenientes para el partido que por entonces gobernaba. Según se defendió la ex OA, sus decisiones fueron tomadas a raíz de múltiples “acusaciones personales” que recibió “durante mucho tiempo respecto de parcialidad o falta de imparcialidad, y por la falta de recursos humanos que también tenemos”.

En particular, este audio revela como Michetti le pide a la funcionaria que se ocupe de un asunto, ya que “embocó” a un amigo suyo con una denuncia.

El audio que compromete a Gabriela Michetti: "Lo embocaste con una denuncia"

“Laura necesito que te juntes con un amigo mío que está trabajando conmigo, es una persona de mi confianza, lo conozco hace mucho, y lo embocaste en una denuncia. Y encima Clarín lo nombró”, así comienza uno de los audios dirigidos a Alonso. "Necesitamos que te juntes con él porque la verdad es que no tiene una m... que ver. No quiere que obviamente lo empiecen a nombrar", enunció la ex senadora nacional.

Acto seguido, la por entonces segunda en la línea presidencial, agregó que “él te quiere contar bien por qué está viviendo una sensación de angustia total. El pibe es re espiritual, hacen todas las investigaciones que te puedas imaginar de las cosas espirituales. Es un amor de tipo, es como nosotras. Te quería decir que hasta que no lo veas trates en lo posible de no profundizar o hablar de él como parte de una cosa corrupta porque no lo fue”.

.

Recordemos que desde que dejó su cargo en el 2019, Michetti se alejó de la vida pública y, según declaró en septiembre del 2021, por ahora no tiene en mente ejercer cargos públicos. "Creo que ahora me toca acompañar, ayudar. He estado ayudando a algunos concejales del conurbano, algunos chicos jóvenes. Eso me parece que es lo que me toca", indicó.