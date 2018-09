La reparación histórica quedará suspendida desde el próximo octubre para 140.000 jubilados que la cobraban desde 2016.Aquellos abuelos que aún no aceptaron la propuesta de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) o todavía no confirmaron el acuerdo para desistir del juicio por reajuste de haberes sufrirán la baja de este dinero.Por su parte,, el defensor de la Tercera Edad aclaró que hubo plazos para que los jubilados acepten o rechacen la citada reparación, más aun a quienes la gestión macrista le paga con un reajuste cercano al 30%.Según Semino, "unos 1.300.000 jubilados cumplieron con los requisitos que puso la ANSeS dentro de un plazo tope y otros 140.000 no lo hicieron, por lo que se les suspenderá el reajuste hasta tanto no hagan el trámite".De esta manera, el Defensor aclaró que "si el Estado empezó a pagarlo no puede suspenderlo, porque incluso tendría que haber esperado el requisito previo para pagarlo".Por último, Semino recordó que "por otro lado, estamos hablando de personas que no son nativas para este tipo de trámites informáticos que es simple pero para lo cual hay jubilados que ni siquiera se han enterado".