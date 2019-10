Un nuevo debate presidencial reunió a los seis candidatos a presidente en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, para exponer sus propuestas respecto a los cuatro bloques temáticos seleccionados.



Los moderadores y conductores designados en dar comienzo en la primera parte del debate fueron los periodistas María O'Donnell, y Marcelo Bonelli. Luego de mencionar las reglas, se le dio la palabra a Mauricio Macri, quien fue el seleccionado para comenzar la ronda de presentaciones, según el sorteo establecido.



Posteriormente, se inició el desarrollo del primer bloque temático, el de Seguridad. La periodista le dio la palabra al candidato a presidente por el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño. Respecto a esta temática, el postulante dijo: "Hay quienes van a pedir más mano dura. Nosotros queremos más escuelas y más empleo".



Por otra parte, el candidato presidencial por Consenso Federal, Roberto Lavagna, marcó su postura: "Ni el gatillo fácil ni la mano dura, pero tampoco la mano flácida con incapacidad de servirnos para defender a nuestras familias".



Al turno del postulante presidencial por el Frente Despertar, José Luis Espert, este se preguntó: "¿Estamos del lado del inocente o de los delincuentes? Nosotros estamos del lado de la víctima, de los que sufren la inseguridad".



Asimismo, prometió: "Vamos a bajar la edad de inimputabilidad a los 14 años y las penas serán de cumplimiento efectivo".



Seguidamente, continuó el candidato por el Frente de Todos, Alberto Fernández. Durante sus dos minutos de tiempo, Fernández, opinó: "Es más fácil hablar de mano dura y penas más fuertes, pero la inseguridad está directamente vinculada a la desigualdad en la sociedad".



A su vez, manifestó: "Al que delinque hay que castigarlo, y en eso la Justicia debe ser implacable. Proponemos crear un Consejo de Seguridad en el que se involucren todos los que tienen que ver en la materia".



Respecto a la misma temática, el candidato a presidente por el Frente NOS, Juan José Goméz Centurión, marcó enfásis en la problemática del narcotráfico, y dijo: "El narcotráfico instaló un estado paralelo en la Argentina, hay que terminar con el negocio perverso del narcotráfico".



Por último, Mauricio Macri, sentenció: "Somos distintos. Ellos abandonan a las víctimas y desprecian a las fuerzas de seguridad. Nosotros no tranzamos con la droga".



A continuación dijo: "Nosotros combatimos las mafias. Desde las barrabravas hasta el narcotráfico", y aseveró "Se condenan a narcotraficantes en 13 días y antes se tardaba años".





El siguiente bloque temático para que los candidatos expresen sus propuestas fue el de "Empleo, Producción, e Infraestructura". El primero en tomar la palabra respecto a este tema, fue Roberto Lavagna.



El candidato presidencial por Consenso Federal manifestó: "La economía lleva ocho años estancada. Solo en una economía en marcha es posible hablar de empleo, producción e infraestructura".



Asimismo, remarcó: "La economía argentina puede crecer 4% por año y eso permite duplicar el ingreso de los argentinos en una generación".



Posteriormente, continuó Espert, quien dijo: "hemos terminado con sindicalistas ricos y poderosos, y trabajadores ganando poco y nada". Y agregó: "Los impuestos al trabajo en Argentina son los más altos del mundo. Así es difícil que haya trabajo en blanco".



Alberto Fernández, fue el siguiente en exponer su postura. Respecto a esta temática, mencionó que: "Argentina tiene la tasa de desempleo más alta de los últimos 13 años. Al presidente no le preocupa mucho el trabajo".



Y siguió: "En los tiempo de Macri se cerraron decenas de Pymes por día. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo de llevar infraestructura al interior del país. Necesitamos hacerlo para no seguir profundizando la desigualdad".



Al término de Fernández, obtuvo la palabra Juan José Gómez Centurión, quien manifestó que "hay un Estado cada vez más grande y una sociedad cada vez más chica". Además, sentenció: "Hay que terminar con la costumbre de disfrazar la desocupación con planes sociales y empleo público".



Al turno de Macri, este mencionó que "entre 2011 y 2015 se estancó la generación de empleo" y prometió que "pasada la elección, Argentina va a volver a crecer". Asimismo, el mandatario, arremetió contra la oposición y dijo: "ellos son así. Cuando gobiernan creen que son los dueños de la plata de los argentinos".



Por último, Del Caño, tomó la palabra, y opinó: "cada vez que escucho a Mauricio Macri confirmo que nunca va a poder entender lo que siente una familia trabajadora cuando se queda sin empleo". Y cerró: "Macri nos deja más de 2.000.000 de desocupados".



A su vez, el candidato por el Frente de Izquierda, amplió su propuesta política, y dijo: "proponemos la generación de empleo genuino para que la juventud tenga un trabajo estable".



En el marco de la segunda parte del debate presidencial, Mónica Gutiérrez y Claudio Rígoli, fueron los periodistas que continuaron como moderadores de la siguiente etapa que comenzó con la temática de Federalismo, Calidad Institucional y rol del Estado.



El primero en tomar la palabra fue Espert, quien respecto a esta temática dijo: "hay muchas provincias que se han convertido en feudos donde el gobernador tiene agarrada a la sociedad con coimas, corrupción y miedo". En esa misma línea, agregó: "Vamos a eliminar la coparticipación. Que las provincias financien sus gastos".



Por otra parte, el candidato por el Frente de Todos, en sus dos minutos de exposición, opinó que: "Argentina dice ser un país federal pero no lo es. Debemos hacer el esfuerzo para que todos seamos tratados del mismo modo".



Además, dijo: "El presidente Macri vino diciendo que iba a mejorar la calidad institucional pero lo primero que hizo fue proponer dos jueces a la Corte por decreto", y cerró: "la corrupción es un gran problema y tenemos que afrontarlo todos.Debemos prevenir la corrupción. En eso vamos a trabajar".



Sobre esta temática, Centurión, opinó que "el Estado argentino no puede hacer cumplir la ley", y en esa línea sentenció: "No podemos seguir pagando semejante gasto en administración pública".



Al turno, de Mauricio Macri, este aseguró: "De verdad creemos en el federalismo y desde el primer día trabajamos codo a codo con los gobernadores sin importar el color político".



Seguidamente, criticó el gobierno anterior, y arremetió: "Nos dejaron un Estado sin estadísticas, sin controles y lleno de militantes".Antes de finalizar, cerró:"creemos de verdad en la república, en la independencia de poderes".



Sobre este tema, Nicolás del Caño, atacó las políticas del presidente y dijo: "Macri, se la pasó hablando de transparencia y bajo su Gobierno se emitió un decreto para salvar a su familia de pagar una deuda con el Estado". Y agregó: "Proponemos una asamblea constituyente para que el pueblo decida cómo salimos de esta crisis".



Por último, Roberto Lavagna, durante sus dos minutos, manifestó que en existen lugares como "el conurbano bonaerense y otras ciudades del interior que están en condiciones absolutamente deficientes". Respecto a su propuesta, el candidato por Consenso Federal, manifestó: "hace falta una política tributaria y crediticia a favor del interior".





El siguiente, y último eje temático sobre el que expusieron los candidatos fue el de Desarrollo Social, Ambiente y Vivienda. El primero en comenzar fue Alberto Fernández, quien se dirigió a Mauricio Macri, y dijo "cuando usted termine su mandato, la Argentina va a tener un 40% de pobres. Hay 3 millones y medio de argentinos que cayeron en la indigencia". En esa línea, siguió: "lo más grave es como Macri multiplicó el hambre".



Sobre ese tema continuó: "Vamos a ocuparnos de que el hambre se termine" "Vamos a cuidar el medio ambiente. El cambio climático lo pide". Y cerró: "Necesitamos darle a los argentinos una vivienda. Vamos a crear un Ministerio de Vivienda".



El siguiente, fue Centurión, quien sentenció que durante décadas los planes sociales fracasaron en la Argentina. En esa línea, dijo: "El Desarrollo social debería hacer crecer a la sociedad y replegando al Estado. Y sentenció: "El aumento de los planes sociales va en paralelo con el crecimiento de la pobreza en Argentina".



Respecto a esta temática, Mauricio Macri, se refirió a Alberto Fernández y le respondió: "No les creo nada sobre la pobreza. La única idea que tuvieron fue ocultarla".



Y continuó: "Hace años que la ciudad de Buenos Aires no se inunda". En ese sentido, remarcó: "hay 2 millones y medio de personas que recibieron agua y cloacas".



Por otra parte, el candidato por el Frente de Izquiera, sentenció "Hay un pacto de saqueo y contaminación de nuestros recursos. Esto lo vemos por ejemplo en la Minería donde las empresas se llevan ganancias millonarias y dejan contaminación".



A continuación, siguió Roberto Lavagna. El postulante por Consenso Federal, dijo: "Los últimos dos gobiernos confundieron desarrollo social con el reparte de planes. Es integración social, y pasa por el trípode de la educación, la salud y el trabajo". Y manifestó: "Nuestra sociedad corre el riesgo de acostumbrarse a la pobreza".



Por último, José Luis Espert, remarcó: "Nuestro problema es grosero. Para luchar contra la pobreza hace falta crecimiento sostenido". También dijo: "el sistema jubilatoria en Argentina es una estafa. Se le miente a nuestros abuelos. Hay que decir la verdad aunque cueste votos".



Durante los treinta minutos de intercambio, Espert amplió: "Tenemos 5 millones de personas viviendo de planes. Hay que usar el dinero de los planes sociales para financiar la capacitación de estas personas".

Finalmente en el bloque de cierre cada candidato contó con un minuto para exponer sus principales propuestas y hablarles a los argentinos. El primero en disponer de la palabra fue Centurión, quien dijo: "quiero ser el presidente que rescate a la Argentina de los últimos gobiernos. Un país con orden y cultura del trabajo".



Posteriormente, tomó la palabra Macri quien concluyó: "cientos de miles de argentinos marcharon con alegría y paz. Vamos a dar vuelta la historia de la Argentina. Estamos mucho mejor parados para arrancar hacia el futuro que queremos".



Por su parte, Nicolás Del Caño, durante su minuto expresó: "La rebelión de Chile tiene mucho que ver con lo que pasa en Chile. Demuestra que los pueblos dicen basta". Y siguió: "Es muy importante que nos acompañen para que la izquierda sea más fuerte".



A continuación, Roberto Lavagna, sentenció: "el crecimiento y la creación del empleo tiene que ser tomado como un acuerdo básico entre todas las fuerzas políticas. Los argentinos lo merecemos".



Durante el turno de Espert, este le habló al presidente: "ahora grita por todos lados Sí Se Puede, pero durante cuatro años no pudo o no quiso". Y cerró: "Argentina tiene un gran futuro: es liberal y ya comenzó".



Por último, Alberto Fernández, remarcó: "Un día llegamos con Néstor y Cristina y pusimos a la Argentina de pie, pero llegó Macri. Ahora estamos de nuevo para ponerlo de pie. Nos merecemos el país que soñamos".