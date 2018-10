Por Luis Mendoza

lmendoza@cronica.com.ar

Con las dificultades de alcanzar equilibrio entre Nación y provincias para acercarse al "déficit cero", arranca este lunes en el Congreso una semana decisiva para avanzar con la sanción del Presupuesto 2019 y el paquete fiscal de leyes. Contra reloj, el oficialismo buscará antes de la reunión de mañana de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, cerrar los acuerdos que trabajosamente viene negociando con los gobernadores justicialistas y los representantes de su correlato legislativo.

La idea en Cambiemos es avanzar mañana con la firma de dictámenes y tratar el miércoles en el recinto de sesiones el paquetes de leyes económicas, indispensables para la gestión y también como respaldo para el acuerdo pendiente de aprobación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las fichas están puestas en el consenso con buena parte del interbloque Argentina Federal, que acompañaría en general la sanción del Presupuesto del Estado para el año próximo y también el paquete fiscal. A través de la adenda del Pacto Fiscal, el revalúo de Ganancias de las empresas por inflación y el aumento en la alícuota de Bienes Personales, el gobierno espera compensar a las provincias por los recortes previstos en subsidios al transporte y en la eliminación del Fondo Federal Solidario, entre otros ítems.

Voceros del interbloque Cambiemos confían en cerrar las negociaciones en las próximas 48 horas para la media sanción del paquete económico, y aseguran que sumarán entre 130 y 140 votos a la hora de la definición. Para habilitar el tratamiento del Presupuesto el miércoles próximo el oficialismo deberá garantizar los dos tercios, ya que si el martes se firmara el dictamen, el reglamento establece el plazo de una semana para su debate en el recinto de sesiones.

Opositores

El Frente para la Victoria-PJ ya anticipó su rechazo al proyecto de Ley de Presupuesto y también al aumento del impuesto a los Bienes Personales, para lo cual desde el fin de semana arrancó con una campaña en las redes sociales. Desde el Frente Renovador de Sergio Massa también plantearon severas objeciones a la letra de la "ley de leyes" y al núcleo del paquete fiscal, cuyos dictámenes de mayoría no firmó el jueves último.

Los diputados del espacio progresista referenciado en el Peronismo para la Victoria, Libres del Sur y el socialismo también se pronunciaron en igual sentido y el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) ya anunció que votará en contra de las leyes económicas, tomando el acuerdo con el FMI como eje de sus fundamentaciones.

Justicialistas

El presidente del Bloque Justicialista, el salteño Pablo Kosiner explicó durante el fin de semana que ese espacio apoyará la sanción del Presupuesto para evitar un agravamiento de la crisis económica. "Aún con un Presupuesto que no nos deja nada conformes, yo prefiero eso a tener que ir a golpearle la puerta al ministro de Economía para que me transfiera la plata que necesitan las provincias o los municipios", argumentó.

Agregó que buscarán cerrar acuerdos para garantizar recursos para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el CONICET (ciencia y tecnología) y sobre "un fondo de compensación para eventuales desequilibrios que pudieran generarse en la transferencia de subsidios a provincias", como el caso de los transportes y las universidades públicas.

"A mí me preocupa algo que no se habla: qué pasa si Argentina no tiene Presupuesto. Es un cheque en blanco al gobierno", dijo y planteó diferencias con la oposición dura del kirchnerismo. Por su parte, el jefe del interbloque de senadores nacionales de Argentina Federal, Miguel Pichetto, cuestionó el aumento en la alícuota del impuesto a los Bienes Personales.

"Le decimos a la gente que blanquee y después le queremos cobrar Bienes Personales", se quejó, abriendo dudas sobre el apoyo para la iniciativa.