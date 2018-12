Por Luis Mendoza

lmendoza@cronica.com.ar

Exultante como todos en el gobierno nacional por los resultados del G20 realizado en Buenos Aires, el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, celebró la declaración de cierre de la cumbre de líderes y dijo que es necesario "terminar el año en paz", para encarar 2019 con una contienda electoral respetuosa y sin agravios.

En una entrevista con Crónica en el Centro Internacional de Medios de Parque Norte, el funcionario nacional puso de relieve el apoyo recibido por la Argentina en la Cumbre de Líderes, al considerar que ese respaldo "marca que vamos en la dirección correcta".

-¿Cuál es su evaluación de la cumbre?

-Creo que esto es muy importante, porque el G20 marca que es la dirección correcta, que no minimiza que haya problemas y tampoco nos tiene que poner en la posición soberbia de éxito porque hicimos el G20. Es una evidencia de un trabajo diario, callado, sostenido y ahora hay que seguir trabajando.

-¿Es un apoyo para la Argentina?

-Es inédito. En Latinoamérica no hubo un evento de esta magnitud. Creo que también es muy importante para la gestión de Mauricio Macri como presidente, que cosecha con este evento, un reconocimiento global de haber reinsertado a la Argentina en el mundo, en conversaciones modernas, contemporáneas, inteligentes, que anticipan futuro, que no minimizan en absoluto los problemas que tenemos en nuestro país.

-Pero también hay reclamos...

-La gente que reclama, yo particularmente creo que con razón, pero marca la dimensión del cambio, sobre todo para nuestros hijos y de las futuras generaciones, que ven que tenemos capacidad y posibilidad, no de recibir, sino de formar parte de la conversación. No es un tema logístico, es ser parte del círculo de la conversación. Y por otro lado, de que no queremos volver atrás.

-¿Cuál cree que será la proyección del evento?

-Necesitamos, terminado el G20, terminar el año en paz y necesitamos un año próximo donde aún en una contienda electoral, los argentinos nos respetemos con reglas de juego, que no nos agraviemos, pacifiquemos y por supuesto nosotros confiados en que el pueblo argentino nos de otra vez el voto y el apoyo para que Mauricio Macri sea reelecto presidente.

-¿Hay un antes y un después del G20 para Cambiemos?

-Pienso que es mucho trabajo, que llevó muchos meses y la Cumbre ha sido la cúspide. Forma parte de algo que nos pasa, que vamos por el mundo, nos reconocen y alientan y bueno, volvemos a la Argentina y tenemos todos los problemas y dificultades, que la gente al mismo tiempo las reclama. Creo que es bueno para los argentinos, no para Cambiemos, porque marca la pauta de que no estamos equivocados en el rumbo.