El flamante superministro de Economía, Sergio Massa, comunicó cuáles son los objetivos que se propone en esta nueva etapa en el Ejecutivo, haciendo hincapié en que va "a trabajar con alma y vida, sin prejuicios" y se mostró "dispuesto a hablar con todos los sectores políticos, económicos y sociales de la Argentina para contribuir al orden, la certidumbre y el crecimiento".

En una serie de mensajes en su cuenta oficial de Twitter, el funcionario tigrense agradeció además al presidente Alberto Fernández por "la confianza y el honor" y aseveró que "con su apoyo, el del equipo de gobierno, el del Frente de Todos y el de la gente, vamos a poder avanzar hacia una Argentina con orden, justa y próspera".

"Los argentinos y argentinas nos demandan soluciones a sus problemas. Orden, coordinación y planificación son los pilares para poder conseguir ese objetivo. Soy consciente de las dificultades y de los desafíos, como bien señala el Presidente, del presente y el futuro del país", refirió Massa luego de la reunión en la Quinta Presidencial de Olivos.

"La política no necesita salvadores, sino servidores"

Por otra parte, el superministro refirió que "no soy ningún salvador", ya que -prosiguió- "los problemas económicos de Argentina no se resuelven con una persona, se resuelven con trabajo en equipo" y agregó: "la política no necesita salvadores, sino servidores".

"Energía, proteínas, minerales y, en especial, el capital humano son claves para el desarrollo argentino y pilares de nuestro lugar en el mundo", concluyó Massa en sus declaraciones en la red social, con vistas a definir su equipo económico en los próximos días.

Reunión con colaboradores y asesores cercanos

En ese sentido, trascendió que tras la reunión, el tigrense se reuniría en las oficinas del Frente Renovador de avenida Libertador 850, Retiro, con un grupo colaboradores y asesores cercanos.

Entre ellos se encuentran el titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice), José Ignacio de Mendiguren; el secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Agricultura, Jorge Solmi; el actual jefe de Gabinete de la Presidencia de la Cámara de Diputados, Raúl Pérez; el subdirector del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la Anses, Lisandro Cleri; el titular del Indec, Marco Lavagna; y el jefe de asesores de la Presidencia, Juan Manuel Olmos.