El ministro de Economía Sergio Massa habló sobre una anecdota que vivió por su hijo Tomás con el mandamás de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, sobre los tuits del joven.

Durante una entrevista en el programa "Paren la mano" de Vorterix, el titular del Palacio de Hacienda describió como fue la insólita situación que se generó, en el marco de lo que sería la disputa de la final por el ascenso a primera división entre Tigre y Barracas Central en 2021.

Según confesó él mismo, Tomás tuvo algunos tuits contra Tapia en donde, en torno a las suspicacias que había por los arbitrajes en el entonces torneo de la Primera Nacional, se la agarró contra el mandatario de AFA.

"Arrancó con el 'Cheque' Tapia. Y yo con Chiqui tengo buena onda. Me llamó y me dijo 'che, fijate que tu hijo me está re puteando en Twitter", explicó Massa sobre la situación que se generó, entre risas.

Al respecto, consultado sobre cómo abordó la situación, el ministro de Economía contó que tuvo que recurrir a la ayuda de su esposa y madre de sus hijos Malena Galmarini, para poder persuadirlo de que elimine los tuits.

"La llamé a Male que tiene más autoridad sobre él que yo, y le dije que le diga que lo borre porque a mí no me daba pelota", apuntó Massa, aunque su hijo no aclaró si finalmente borró o no sus mensajes contra Tapia.