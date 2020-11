Sergio Sasia asegura que cuando asumió en la Unión Ferroviaria la encontró con seccionales “muy deterioradas”, y, además, añade que llegó “en un momento difícil para el sindicato” (2013). Aún así, y admitiendo que siempre hay cosas que faltan por hacer, cuenta con orgullo la gestión y el trabajo que llevó adelante con todo su equipo y lo que logró para el bienestar de la familia ferroviaria. En total, la Unión Ferroviaria agrupa a casi 80 mil trabajadores, un poco menos de la mitad son activos y el resto jubilados ferroviarios.

“Ganamos las elecciones con el 87 por ciento de los votos allá en noviembre de 2012, y fuimos reelectos en febrero de 2017. Desde que asumimos buscamos justamente trazar una línea de conducción con una gestión abierta, participativa y federal. En esa dirección convocamos a todas y a todos los trabajadores para militar, trabajar en conjunto en todo el país, por eso hablamos de Unión Ferroviaria y de integrar las Venas de Acero del País”, dijo el dirigente sindical.

Y añadió: “En estos más de 7 años hemos logrado muchísimas cosas, esto se debe mucho a la unidad de concepción lograda en el sindicato. Siempre hay cosas para discutir, debatir, diferencias, pero en el seno de las seccionales o de esta casa central, se debaten las ideas. Hacia afuera somos uno solo, la UF, la Lista Verde que representa a la conducción, con un solo objetivo: tener más vías, más trenes, más trabajadores y trabajadoras, mejores salarios y condiciones laborales, generar formación y capacitación continua, con buen sistema de salud y de prevención, y poner a disposición de la familia ferroviaria, lugares de Turismo, esparcimiento, deporte y recreación, entre otras cosas”, sentenció Sasia.

Durante su gestión la Unión Ferroviaria logró muchas mejoras laborales: aumento de salarios, beneficios sociales, prestaciones de salud, formación y capacitación a los trabajadores y más. Y entre los logros que más destaca es que ahora, en el sindicato que dirige, el rol de la mujer y de la juventud “es muy importante”.

El rol de la mujer

“Verdaderamente trabajamos y gestionamos en búsqueda de la igualdad. Logramos que la mujer se inserte en diversas actividades que otrora era impensado, modernizando los convenios colectivos de trabajo. Antes la mujer realizaba tareas administrativas, de limpieza o boleteras. Hoy tenemos compañeras en diversas especialidades como guardas, operadoras de control, supervisoras, mecánicas, soldadoras, torneras, auxiliares, banderilleras, cambistas, entre otras. Además, en la actividad sindical cumplen un rol muy destacado en los distintos niveles de representación, al tiempo que hemos creado una Mesa de Mujeres Ferroviarias, coordinada por profesionales, en el afán de contar con un espacio no sólo de participación, sino además de contención sobre las diversas problemáticas que muchas veces vive la mujer. Asimismo realizamos junto a nuestra Obra Social Ferroviaria diversas actividades de prevención en distintas patologías, desde riesgo cardio vascular, alimentación saludable, adicciones, cáncer de mamas, etc.

Es realmente un Orgullo contar con cientos de mujeres participando activamente dentro del Sindicato y cumpliendo realmente un rol preponderante en los distintos espacios.” Detalló, haciendo hincapié que la lucha por la Igualdad tenemos que darla TODAS Y TODOS Juntos.

El rol de la juventud

“Estoy convencido que la juventud es el presente y el futuro y desde la Unión Ferroviaria venimos bregando por consolidar una Juventud Nacional comprometida, formada y organizada. Y es realmente un orgullo haberlo logrado. En estos casi 100 años del Sindicato nunca se había tenido una Juventud organizada nacionalmente. Ese fue un desafío y un objetivo alcanzado. Hoy, nuestra Juventud Nacional se capacita de manera continua, realiza actividades sociales, solidarias, deportivas y principalmente, está comprometida con un visión de la importancia del desarrollo de nuestra industria, basada justamente en la formación y en fortalecer la cultura del trabajo. Las y los jóvenes son un pilar importante en nuestra Organización.” Remarcó.

Además, resaltó que la actualidad requiere generar de manera continua, herramientas formativas que estén al alcance de todas y todos. Por eso, destaca el rol del Instituto de Formación, Capacitación y Estudios Ferroviarios “6 de octubre” de la U.F. que brinda formación y capacitación de las y los trabajadores en especialidades ferroviarias, pero también pone a disposición un abanico de oportunidades formativas, entre otros, cursos de inglés, seguridad e higiene, computación, liderazgo, tecnología.

“Siempre decimos que la segunda casa del trabajador es la Seccional, donde uno le da la atención de los beneficios sociales, de todos los reclamos, de la capacitación. Cuando asumimos estaban muy deterioradas las seccionales (32 seccionales y más de 50 locales de delegaciones en todo el país) por eso nos pusimos a trabajar, en refaccionar y mejorar la infraestructura, además de dotarlas de tecnología (internet, computadoras, etc.). En estos siete años hemos mejorado ediliciamente y con tecnología mas del 80% de los locales”, añadió Sasia.

“Asimismo que hemos construido el Hotel 6 de Octubre con todo el confort, en C.A.B.A., modernizamos la emblemática Colonia de Vacaciones Evita, de Alta Gracia, estamos haciendo lo propio con el Hotel Presidente Perón de Mar del Plata, y adquirimos junto a la Mutual, el Hotel Astor 4 estrellas. Por otra parte convencidos de la importancia de generar espacios recreativos, culturales y deportivos, construimos ya 11 predios y otros tenemos en proceso y proyectados. Siempre vamos por más” destacó.

“Es la hora del Ferrocarril”

Por otro lado, Sasia admitió estar consciente del contexto actual que atraviesa el país, que ya era complicada por la herencia de Mauricio Macri –“desde el 2015 con la llegada de Macri, en esos 4 años hasta el 2019 se habló mucho y se hizo poco”- aseguró. El nuevo Gobierno recibió una Pandemia Social y Laboral; lógicamente agravada por la Pandemia Sanitaria que produjo el COVID19.

No obstante ello “se está trabajando para desarrollar el ferrocarril”.

“Hoy trabajamos mancomunadamente con el Gobierno a través del Ministerio de Transporte para llevar a cabo un plan de desarrollo estratégico del sistema ferroviario. Para tener un ferrocarril que integre a la Argentina, que cumpla un rol social desde los trenes de pasajeros, no solo acá en Buenos Aires, sino que empiecen a volver los trenes en el interior del país (trenes de cercanía en principio) y potenciar los trenes de carga, que son importantes para el desarrollo de las economías regionales”; contó Sasia.

Además, añadió que actualmente trabajan también para bajar los costos de logística, accidentes en las rutas, y contaminar menos el ambiente, destacando que han concretado mesas técnicas para trabajar en conjunto en pos de lograr esos objetivos.

Sin embargo, el líder de la Unión Ferroviaria admitió que para que Argentina tenga “un ferrocarril como el que soñó Perón en el 48, necesitamos 10 años al menos de inversiones plenas continuas, con un plan estratégico, justamente con prioridades de carga y pasajeros”, dijo Sasia, y agregó: “Hacen falta políticas de Estado que perduren en el tiempo”.

En ese sentido, el líder de la Unión Ferroviaria explicó: “En la Argentina hubo mucha desinversión, principalmente en la década del 90 a través de la Ley de Reforma del Estado, donde no fue prioritario el transporte ferroviario. Por eso es necesario generar políticas de estado. Todos sabemos que a partir del 2013 comenzó una inversión progresiva, luego con Macri se hizo muy poco, pero ahora, partir de la llegada de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, se comenzó a trabajar nuevamente en desarrollar el Ferrocarril”.

Sergio Sasia consideró que, a su juicio, hacen falta políticas de Estado que traspasen los Gobiernos. “En eso estamos trabajando, ya lo sabe el Presidente de la Nación, quien está comprometido y enterado del tema. Incluso, se han inaugurado en este tiempo muchas obras a pesar de la pandemia y están proyectadas otras tantas”.

Y agregó: “Paralelamente estamos trabajando en un plan de emergencia ferroviaria, por 3 años, donde se trate lo urgente, prioritario y sensible: invertir en seguridad, infraestructura, mantenimiento fuerte de coches y vagones, locomotoras, como así también en los talleres ferroviarios. En 3 años se lograría un gran avance, trabajando en conjunto con el plan de desarrollo estratégico ferroviario, que considero debe ser a no menos de 10 años”.

“Se inauguraron distintas obras, pero falta mucho por hacer. Estamos en una coyuntura difícil en la Argentina, pero es necesario inversiones plenas y continuas en el Ferrocarril; donde quiero resaltar una vez más el compromiso y responsabilidad de las miles de trabajadoras y trabajadores ferroviarios que desde el primer día que comenzó la pandemia, están en la primera línea de batalla asegurando la circulación tanto de los trenes de pasajeros como los de cargas; valga un afectuoso saludo y reconocimiento", consideró el líder sindical.

En ese contexto, Sasia alegó que ese dentro de ese trabajo mancomunado con el Gobierno, existen dos mesas técnicas con el ministerio de Transporte, en las trabajan los representantes de las empresas ferroviarias y los representantes del sindicato. “Una mesa técnica para el desarrollo de transporte de pasajeros, y otra mesa para cargas”, explicó. Y dijo “estoy convencido que es la Hora del Ferrocarril, por la realidad, por el presente, por el futuro”.

“El ‘peronómetro’ no lo tiene nadie”

Otro punto importante dentro de la coalición de Gobierno actualmente es la representación del peronismo dentro del Frente de Todos, y en ese sentido, existen algunas internas en el oficialismo sobre el tema. En ese contexto, Sergio Sasia consideró que “nadie tiene ‘peronómetro’” y que es una discusión estéril, porque por sobre todas las cosas debe primar la unidad “para poner de pié a la Argentina”.

“Perón no está más. Ahora, el peronismo siempre fue frentista, hasta Perón hizo frentes electorales. Y acá el año pasado se hizo el Frente de Todos, donde de una manera u otra con distintos matices de distintos dirigentes, pero siempre con un pensamiento de la doctrina peronista, se logró ganar las elecciones y se planificó un trabajo fuerte, una política para el desarrollo, un proyecto de País, para las mayorías, para sacarnos de la crisis del gobierno anterior. Y es lo que se está haciendo”, sentenció.

En ese sentido, Sasia aclaró que el gobierno anterior “nos dejó con una pandemia social, laboral, y endeudamiento terrible. Con pobreza, indigencia, falta de empleo. Ya teníamos esa pandemia, y en marzo vino esta pandemia sanitaria, que lógicamente hizo al gobierno actual cambiar los rumbos, atendiendo fuertemente a la salud y sectores vulnerables que viene del gobierno anterior. Por eso de ahí surgen distintas políticas sociales de contención que hace Alberto y Cristina, conduciendo el país.”, opinó.

Al mismo tiempo, reiteró y dejó claro: “No hay discusión hoy de quién es más peronista que el otro. El ‘peronometro’ no lo tiene nadie. El peronista se demuestra con acciones que conlleven a cumplir con la doctrina peronista. Ni Perón ni evita están más, lamentablemente. Todos los días los que tenemos responsabilidades, debemos generar políticas, concretar objetivos, enmarcados precisamente, en la doctrina peronista”, dijo.

Y siguió: “Si nosotros logramos que cada una de las acciones a llevar adelante sean parte de lo que nos escribió Perón en la doctrina, somos realmente peronistas. Hoy no está dada la situación de quién es más que otro, sino que tenemos que trabajar todas . todos juntos, unidos, convocar a todas y todos, dar ideas y propuestas para el lugar que nos toca representar, poner a disposición propuestas para entre todos podamos poner de pie a la Argentina, que está en una situación difícil producto de la herencia anterior y la situación sanitaria”, sentenció Sasia.

Incluso, el líder de Ferroviarios contó que el pasado 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, honró la memoria del general Juan Domingo Perón, inaugurando obras y siendo el vehículo de incorporación de trabajadores.

“Estuve en Santa Fe, específicamente en San Cristóbal, mi pueblo natal, participando de un acto junto al Gobernador Omar Perotti, y vía zoom, al ministro de transporte Mario Meoni, inaugurando una nueva nave ferroviaria donde se repararán, fabricarán y montarán los pares montados de vagones de carga para el FC. Belgrano, donde se incorporaron más de 30 trabajadores y trabajadoras. Esto es parte de las inversiones que comentaba, se están haciendo. ”, contó.

Y detalló: “Para mí fue una conmemoración a Perón, al 17 de Octubre y tomo como un buen ejemplo de cómo conmemorar la fecha, generando empleo e inaugurando obras”

“El 17 ya pasó. Ahora considero que cada una de nuestras acciones deben ser como un 17 de octubre. Que todos los días busquemos la posibilidad de mejorarle la vida a la gente. Eso forma parte de que todos los días sea un 17 de octubre si queremos levantar la bandera de Perón y Evita”, puntualizó.

“Falta debate y autocrítica en la CGT”

Consultado sobre el rol que está llevando adelante la CGT, el titular de la Unión Ferroviaria consideró que, “con la CGT nos debemos hacia adentro un debate profundo muy grande”, y en esa línea opinó que “no ha habido autocritica desde hace tiempo, mucho personalismo, mucho ego que hay que dejar de lado”.

“Hoy se necesita una CGT fuerte, unida, representativa, federal y para eso hay que encontrar un factor convocante más allá de los nombres. Para mí es el debate de un proyecto nacional. Esa sería una demostración clara eso de que sí somos peronistas”, sentenció el líder sindical.

A su vez, recordó que Perón en su último discurso del 1° de mayo del 74 en el Congreso de la Nación, dijo -dentro de tantas cosas importantes- que: “los trabajadores deben proponer el modelo de país al que aspiran vivir”. Y en sobre esos dichos consideró que Perón “les estaba diciendo a los trabajadores que elaboren y defiendan un Proyecto Nacional que los encamine a una Argentina justa, libre y soberana, con justicia social. Creo que ese tiene que ser el camino de unidad real de concepción del movimiento obrero”.

Y agregó: “El factor convocante debe ser un debate del proyecto, con agenda programática a corto, mediano y largo plazo, para ponerla a disposición de esa mesa, y que justamente aporte a poner de pie a la Argentina. Y eso, en mi humilde pensamiento, llevaría a la unidad real de la CGT”.

Sasia dijo además que mantiene profundo respeto por sus colegas y compañeros, pero admitió que “hoy el mosaico está dividido. No pudimos homenajear un 17 de octubre a los que forjaron el peronismo, todas y todos juntos. Esto refleja como está disperso el mosaico, junto con otras acciones que muestran la división. Hay que buscar el camino de la Unidad, porque en el diagnóstico que hacemos desde los distintos sectores, hay mucha coincidencia. Ahora: ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo? -se preguntó- Acá hay que encerrarse en una sala todos juntos y juntas, decirnos las cosas en la cara, debatir a puertas cerradas, despojarnos de todo y volver a pensar en la Argentina y en los trabajadores. Es la única manera que veo de tener una CGT unida”, reiteró el dirigente gremial.

A modo de reflexión, y sobre la unidad de los sindicalistas, Sasia opinó: “Esta pandemia nos está dando una nueva oportunidad, tendríamos que haber renovado las autoridades el 22 de agosto, pero ahora se pasa para el año que viene”.

Y agregó: “Tenemos estos meses para hacernos realmente responsables de lo que necesita la Argentina y los trabajadores. Hoy como estamos, estamos equivocando el camino. En muchos lugares donde hoy hay reuniones, no es la voz de todos los trabajadores lo que se expresa. No hay propuestas consensuadas que se lleven al Ejecutivo para debatir, no está hecho entre todos. Esto sería un paso adelante en la construcción de este proyecto que mencionaba. Sino, la política o los grandes grupos concentrados de la economía te fijan la agenda y el movimiento obrero va siempre detrás de la pelota. Es hora que nosotros seamos parte de sacar adelante la Argentina, también de dar la batalla cultural que venimos perdiendo, porque hoy, algunos sectores generalizan y estigmatizan a todo el sindicalismo y los dirigentes. Seamos capaces de dar ese salto”.

“Propongo diálogo, debate, agenda, ideas, propuestas, más allá de los nombres y cargos, esto tiene que ser lo que se encarne realmente y que sea irrenunciable, ese es el legado de Perón. Proyecto de País para del desarrollo nacional. Y después buscamos quienes son las mejores mujeres y hombres que deben encarnar ese Proyecto”, sentenció.

En ese contexto, y consultado sobre si le gustaría tener incidencia en la nueva CGT, que elegirá sus autoridades en 2021, Sergio Sasia respondió: “¿Y a quién no le gustaría? A quién no le gustaría cumplir ese rol tan preponderante. Ahora bien, tengamos en cuenta que se debe gestionar colegiadamente, todas las secretarías son importantes, máxime si se encarna un Proyecto de País. La realidad y la actualidad nos dice que tenemos una nueva oportunidad y ya no hay más tiempo, si queremos estar a la altura de las circunstancias. Es el momento para trabajar en ese sentido”, finalizó.