El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, salió este lunes al cruce de las especulaciones que sostienen que en el armado de listas de cara a las PASO La Cámpora influyó en las decisiones finales y afirmó que si hubiese sido así, "Cristina (Kirchner) sería candidata a presidente".



"Si las listas las hubiera decidido La Cámpora, Cristina sería candidata a presidenta", aseguró Fernández en una entrevista que concedió a Radio Con Vos.



El último sábado venció el plazo para la presentación de listas de cara a las primaras abiertas, simultáneas y obligatorias ( PASO) del 11 de agosto y las elecciones generales del 27 de octubre.



Las listas que presentó el frente que lleva como precandidatos a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner fueron cuestionadas por la fuerte presencia de referentes de La Cámpora en desmedro de otros provenientes justicialismo.



"Hay que saber lo que significa el cierre de una lista: es una de las cosas más horribles que da la política y esta era particularmente difícil, porque era La Cámpora, el Partido Justicialista, (Sergio) Massa, los que antes habían salido de los de Massa (Frente Renovador), (Juan) Grabois, el Evita, (Victoria) Donda, el movimiento obrero... un sinfín de sectores", argumentó.



Además, sostuvo que "hay un error de concepto sobre cómo se construyen las listas", y sostuvo que "son discusiones de política territorial".



En ese sentido, recordó que habló con los gobernadores Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Sergio Uñac (San Juan) para analizar cómo armaban las listas, y agregó que ellos arman las listas porque "son los representantes de esas provincias".



"Y quiero que sea así, porque Argentina es un país federal: no quiero súbditos que levanten la mano porque sí. Quiero debatir con ellos, no exigirles ni imponerles. Argentina está harta de eso y me importa nada que Clarín se gaste diciendo que soy un títere", agregó.



Finalmente, Alberto Fernández dejó claro que si con estas cuestiones quieren que se distancie de su compañera de fórmula, no lo van a lograr.



"Si me quieren llevar a que me pelee con Cristina (Fernández de Kirchner), no lo pienso hacer porque tardé mucho tiempo en recuperar mi amistad con ella; estoy muy feliz de ser amigo de Cristina y creo que es muy importante para el futuro", sostuvo.



Además, se refirió a la posibilidad del retorno del Fútbol para Todos en caso de llegar a ser gobierno y, aunque la paralización de ese programa está "en el enésimo problema" que se plantea en el país, dijo que le gustaría que "la gente tenga la posibilidad de acceder al fútbol".



Asimismo, habló de las tarifas de los servicios y sostuvo que "no seguiría incrementándolas" y terminaría con "esa lógica de dolarización de tarifas".