El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, expresó este lunes que los recientes anuncios de control de cambios y reperfilamiento de la deuda pública tomadas durante la última semana son "medidas incómodas" para el Gobierno, pero necesarias para llevar "tranquilidad y estabilidad", en medio del proceso electoral que transita el país.

"Se trata de medidas de emergencia, en una situación de emergencia, que traerán calma al mercado, seguridad a los habitantes y en especial a los sectores con ingresos fijos", dijo en su presentación en la Unión Industrial Argentina (UIA) con motivo de la celebración del aniversario del Día de la Industria.

Sica efectuó un repaso de la gestión de Gobierno con el sector y expresó que "las medidas que tomamos recientemente son medidas incómodas a lo que era nuestro programa de acción, que de alguna manera intentan llevar calma, tranquilidad y estabilidad en este período electoral hasta octubre" y de transición de gestión hasta diciembre.

También aceptó que "las nuevas medidas en algún caso trajeron efectos colaterales, como fue el caso el reperfilamento de la deuda, y estamos trabajando con los bancos y la Bolsa de Comercio para remediar a las empresas afectadas para pagos de inversiones y salarios".

"Hemos avanzado el fin de semana con la disposición de algún control cambiario pero que garantizan a toda la población la accesibildiad de depósitos y compras de dólares para atesoramiento o ahorro que los ahorristas consideren necesario", remarcó.

A su turno, y con la sala llena de industriales, ya que por primera vez en 15 años se convocó al Consejo Federal que reunió a 200 dirigentes del sector de todo el país, el titular de la UIA, Miguel Acevedo, aseveró que "el problema hoy es primordialmente político" y pidió "unidad para elaborar consensos básicos".

Acevedo, que tuvo palabras especiales para Sica, expresó que "la Argentina no tiene que discutir entre dos modelos de país sino acordar uno sólo".

"Consenso no es una palabra abstracta, sino que tiene manifestaciones concretas en nuestras discusiones diarias; no hay antinomia entre capital y trabajo, no hay tensión entre Estado y mercado, sino que este último debe proveer de una estrategia general para el desenvolvimiento del sector privado", dijo.

Exhortó a la "unidad nacional basada en la superación de la grieta" y avanzó en que es "imprescindible que la dirigencia política redoble esfuerzos para buscar y encontrar consensos básicos que nos permitan la unidad, superar la coyuntura traumática y nos encaminen a mejor futuro".

Luego, en una conferencia conjunta que el líder fabril brindó junto a Sica, Avecedo precisó que "necesitamos que la política tenga tres o cuatro consensos básicos, ya que si los tuviésemos, no estaríamos con esta preocupación", lamentó.

Sica adelantó a los periodistas que "la rebaja del IVA tuvo un impacto muy fuerte en el precio de los productos de la canasta básica alimentaria".

Por el sede central de la UIA, pasaron además los dirigentes del G6, quienes se reunieron protocolarmente -por separado- con el ministro Sica, además de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey entre otros dirigentes, legisladores y economistas.