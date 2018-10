El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, recibió este jueves a dirigentes de una decena de gremios, entre ellos SMATA, la UOM, de la alimentación, y sanidad, a quienes convocó a "trabajar en conjunto" porque señaló que lo importante es mantener los puestos de empleo y "generar trabajo de calidad".



Sica recibió en el Palacio de Hacienda a los sindicalistas que le entregaron un petitorio que incluye como principales puntos el sostenimiento de los puestos de trabajo y la defensa de la producción nacional, informó Producción a través de un comunicado.



En este marco, Sica llamó a “trabajar en conjunto con los gremios y convocar también al sector empresario para analizar no sólo los temas de coyuntura sino también los de largo plazo”.



"Lo más importante para el Gobierno es mantener los puestos de trabajo y generar empleo de calidad”, destacó el ministro y apuntó que es necesario “establecer un canal de diálogo y una agenda de trabajo permanente”.



El ministro advirtió también que “hay tres leyes que podrían beneficiar a los trabajadores que no están siendo tratadas en el Congreso”, en relación a los proyectos vinculados a la formalización de los trabajadores no registrados, capacitaciones y salud.



Participaron de la reunión por SMATA su secretario general, Ricardo Pignanelli; por la Unión Obrera Ladrillera (UOLRA), Luis Cáceres: por la UOM Antonio Caló y Francisco Gutiérrez; por Alimentación Rodolfo Daer; por Sanidad, Héctor Daer.



También estuvieron por la Federación Argentina y Unión del Personal de Panaderías y Afines (Fauppa) su secretario general, Abel Frutos; por el Sindicato de Obreros Curtidores, Walter Correa; por Calzado, Agustín Amicone; de Industriales PyMEs Argentinos (IPA), Daniel Rosato; por el Sindicato Único de Empleados del Tabaco, Héctor Martínez y por la Asociación Obrera Textil, Hugo Benítez.