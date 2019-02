Altos funcionarios de Cancillería resolvieron intervenir la embajada argentina en Alemania, ante las graves denuncias en contra del aún embajador Edgardo Malaroda por presuntas irregularidades y malos tratos contra el personal de la sede diplomática.

Como ya se informó, a Malaroda se le abrió una investigación sumarial, por lo que se envió un funcionario para tomar declaraciones a todos los involucrados. Pronto debe resolverse la cuestión dado que el diplomático denunciado está en la lista de ascendidos a embajador por el Senado que para fines de 2018 le enviaron el canciller Jorge Faurie y la Junta de Embajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La situación de Malaroda se complicó más tras la detección de avisos en redes sociales ofreciendo trabajo en la embajada argentina en Berlín para tareas de limpieza, planchado, mozo, etc. Esto implica que el cuestionado embajador intentó reemplazar al personal de la embajada con el que tiene conflictos. Lo más grave es que esa forma de contratar trabajadores representa un alto riesgo de seguridad para una embajada extranjera, además de infringir las leyes laborales locales.

Malaroda no es un diplomático de carrera. Trabaja en el ministerio tras una fusión del área de comercio exterior con Exteriores en los años '90 y que luego se disolvió. Fue enviado como cónsul de Frankfurt bajo el ministerio de Héctor Timerman, y ascendió a jefe de la embajada en Alemania al asumir el presidente Mauricio Macri. Pero era ministro. En diciembre le dieron el rango de embajador, pero cuando en la Comisión de Acuerdos del Senado se le preguntó si tenía antecedentes penales dijo que no, lo que podría contradecirse con una eventual derivación judicial de su caso. Su ascenso aún no está firme porque no fue publicado en el Boletín Oficial.

Las denuncias en su contra del mozo Miguel Olaizola y de la cocinera Hidee Benitez Walhters apuntaron no sólo contra Malaroda sino contra su mujer, Verónica Albanesi, a los que consideran responsables de crear un ambiente de "hostigamiento", "insalubre" e "insostenible" en la embajada. En tanto, el chofer, Darío Rabilero Campos, acusó por escrito a Malaroda también de "corrupción" y dio como ejemplos cargas de combustible al auto particular del diplomático con la cuenta corriente de la embajada e "irregularidades" también en los gastos de comida y en compras de las famosas "cajitas feliz" de una cadena de comisas rápidas para sus hijos.

Las denuncias también van contra el jefe de personal de la embajada Eduardo Lorenzo, por "gritar y tratar de manera ofensiva al personal de inferior jerarquía", de extenderle el horario laboral por "motivos infundados o arbitrarios como conducir a la señora Albanese a a turnos médicos en días feriados".

Aclaraciones

Por su parte, el encargado de relaciones institucionales de la Cancillería con el Congreso Nacional, Tomas Kroyer, negó haber ocultado las denuncias contra Malaroda ante el requerimiento de la Comisión de Acuerdos del Senado, dado que el sumario contra al embajador en Alemania se inició posteriormente al 19 de diciembre, día en que ese cuerpo se reunió y votó los ascensos.

De hecho el funcionario que tomó las declaraciones volvió la semana pasada a Buenos Aires y está elaborando el informe, el cual será elevado den un par se demanas a la Secretaría de Coordinación de Cancillería, luego al ministro Jorge Faurie y a la Sigen. Con el informe ese, se resolverá el futuro de Malaroda. Kroyer también dijo que su hermana Silvia trabaja en la embajada argentina en Berlín desde muchos años antes de la llegada de Malaroda, y negó que ella hubiese recibido un aumento salarial extraordinario en los últimos meses, con lo que desmintió toda especulación sobre un presunto "cambio de favores" entre él y el diplomático sumariado.