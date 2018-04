Este lunes empieza el paro de 48 horas que la Asociación Bancaria anunció días atrás. La medida de fuerza al 15% que los banqueros pretenden instalar en la negociación paritaria. “Mientras no aparezca la cláusula gatillo y saquen las tres cuotas, no vamos a firmar nada”, aseguraron desde el gremio. Este lunes, en una rueda de prensa, la Bancaria ratificará la huelga de 48 horas para martes y miércoles.



Además, el sindicato anunciará movilizaciones en todo el país, incluida la Capital Federal, en rechazo de la oferta salarial de las cámaras empresariales de un aumento del 15 por ciento en tres cuotas. En esa línea, las cámaras empresarias ofrecieron un 15 por ciento en tres cuotas, la primera del 7 por ciento (ya lo están abonando), un 4 por ciento en julio y otro 4 en octubre, que es rechazado por la Asociación Bancaria.



Los bancarios realizaron el viernes 6 de abril un paro nacional de 24 horas en demanda de “salarios justos y dignos” y del cumplimiento de acuerdos previamente firmados, como la aplicación de la cláusula gatillo de 2017. En ese sentido, si desde el Ministerio de Trabajo (conducido por Jorge Triaca) no los convocan en los próximos días, el sindicato adelantó que “seguimos con las medidas de fuerzas”.



Por otra parte, la Anses decidió adelantar los pagos, por lo que depositará hoy los haberes de jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo que debían cobrar los días que los trabajadores bancarios realizarán el paro de 48 horas.