La ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, ratificó esta martes la decisión del Poder Ejecutivo de aumentar el "gasto primario en servicios sociales" en la Ley de presupuesto 2019 y reiteró el "compromiso de trabajar a favor del servicio público".



Stanley formuló estos conceptos durante la segunda audiencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la que se debatió el proyecto de Ley de presupuesto 2019, luego de su aprobación en Diputados.



La ministra mencionó que el dinero volcado en "servicios sociales subió del 72,3 por ciento en 2018, al 77 por ciento del gasto primario" para el año que viene.



La funcionaria también mencionó que se destinarán "dos billones ochocientos sesenta mil millones de pesos para la seguridad social".



"La inversión social aumentó en un 32 por ciento y la seguridad social, en un 35 por ciento", informó Stanley.



No obstante, la ministra hizo hincapié en el Plan de Prevención de No Embarazo en la Adolescencia, al mencionar que "el 15 por ciento de los nacimientos que ocurren anualmente en la Argentina son de embarazos adolescentes".



"Por ello, mientras en 2018 volcamos 334 millones de pesos al proyecto, en 2018 distribuiremos 489 millones", adelantó.



Finalmente, Stanley indicó que el gobierno nacional "pretende avanzar en la cobertura universal en salud", para que "todas las personas tengan acceso y cobertura a los centros de salud y a los medicamentos".



"Este Gobierno asume el compromiso de construir un sistema de cobertura más integrado porque nuestra acción será, siempre, a favor del servicio público", sostuvo.



Durante el informe ante los senadores de la Comisión que encabeza el macrista Esteban Bullrich, Stanley estuvo acompañada por el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein; y por el director de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Emilio Basavilbaso.



El titular de la Anses, por su parte, mencionó que la "morosidad en los créditos" que otorga la repartición que maneja está "por debajo del uno por ciento".



En cuanto a la cobertura de la Asignación Universal por Hijo, que ayer cumplió nueve años desde su puesta en marcha, Basavilbaso mencionó que "es récord" gracias al trabajo de búsqueda de niños que estaban fuera del sistema.



El reparto de ayuda social provocó una fuerte disputa entre la senadora kirchnerista por Chubut, Nancy González; y su par peronista de Salta, Juan Carlos Romero.



La discusión se generó luego de que González cuestionara la presencia de camiones del Ministerio de Desarrollo Social en su provincia, sin el conocimiento del gobernador, Mario Arcioni; ni del intendente de Trelew, Adrián Maderna.



"Tal vez, el intendente estaba acostumbrado por el gobierno anterior a que la mercadería la repartía entre punteros políticos. Si les molesta que el Estado reparta bienes en lugar de que lo hagan los punteros políticos, es un problema político de ustedes", acotó Romero.



González, visiblemente ofuscada, le respondió al ex mandatario de Salta que "ciertos señores feudales, que fueron muchos años gobernadores, piensan así porque están acostumbrados a usar políticamente a la gente".



Stanley, por su parte, dijo que estaba al tanto del hecho, pero que la documentación que portaban los camiones "no pertenecían al Ministerio de Desarrollo Social" y que la situación estaba siendo investigada.