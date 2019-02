La ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, afirmó este martes que "no es necesario usar métodos extorsivos, como son el corte de calle y las manifestaciones" en marchas, y pidió a los organizadores "responsabilidad" y que "no tengan que ver más con la política partidaria".



"Me parece que es necesario no usar métodos extorsivos, como son el corte de calles y las manifestaciones, porque de alguna manera genera muchísimo incordio para muchísimos argentinos que tienen que transitar libremente para ir a trabajar", dijo Stanley al ser consultada por la marcha del miércoles hacia el Ministerio de Desarrollo Social por parte de organizaciones sociales.



Según la ministra, al hablar durante una rueda de prensa tras la reunión del gabinete nacional, a raíz de esas marchas se ven afectados aquellos que "también están viviendo distintas situaciones difíciles, y no por eso cortan calles sino que se manifiestan de otra manera".

"Si quisieran diálogo o pedir una reunión, se puede abrir el diálogo sosteniendo estos principios, que son los que venimos trabajando desde el primer día", remarcó.



Seguidamente, avanzó un poco más y apuntó, ante otra consulta, que "culturalmente necesitamos cambiar la manera de reclamar y que las manifestaciones o los cortes de calles no sean el vehículo para reclamar".



En ese sentido, dijo que sus equipos "están abiertos al diálogo", pero aclaró que ello "no implica decir que sí a todo, sino que uno tiene que escuchar al otro".



Por eso, dijo, "vamos a tener que ser responsables con este año, que es político, donde tampoco se usen las manifestaciones o los cortes de calle como expresión que tengan más que ver con la política partidaria".



En cuanto a la asistencia social, la funcionaria reiteró durante esta jornada que "uno de los principales objetivos con los que trabajamos desde el principio en lo que tiene que ver con los planes sociales fue la desintermediación y la transparencia".



"Hoy cualquier persona que tiene una plan social hizo su registración en la Anses y cobra directamente con su tarjeta de débito", dijo, y enfatizó que "la manera de seguir trabajando va a seguir siendo la misma".



En otro tramo, consultada sobre si está proyectado cambiar el método de medición de pobreza, contó que habló con el titular del Indec, Jorge Todesca, debido a que un medio periodístico publicó que había divergencias entre ellos acerca de la evolución de ese índice.



"Ayer hablé con Todesca, con quien venimos trabajando desde el principio, y le dije que este gobierno, y lo dijo el Presidente (Mauricio Macri) en la primera conferencia de prensa, busca transparentar los datos, hablar con la verdad, que es la única manera de poder transformar la realidad, y desde ese lugar respetamos el trabajo que viene haciendo el Indec, un trabajo independiente que finalmente pudo volver a medir la pobreza", añadió.



Al respecto, agregó que "siempre se trabajó con esta mirada de concepto multidimensional de la pobreza; la posibilidad concreta en conjunto de ver si se puede crear un índice que mida la pobreza de esta manera, pero, hoy por hoy, lo que hace el Indec en medición de la pobreza es el índice que respetamos, que valoramos, y a través del cual seguimos midiendo la pobreza en la Argentina".

De todos modos, señaló: "Vamos a esperar los números que dé el Indec, y en ese momento, como hacemos siempre, explicaremos qué es lo que pasó y cómo vamos a seguir trabajando; el año pasado, a raíz de una inflación un poco más alta de la esperada, priorizamos estar al lado de las familias".