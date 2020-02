El fiscal federal Carlos Stornelli se mostró triste por el fallecimiento del juez federal Claudio Bonadio y destacó que el fallecido magistrado tenía un "compromiso inquebrantable" con su trabajo. Luego, afirmó: "Se ha ido un gran juez".



"He visto trabajar a Bonadio en el día a día, vi su compromiso, que era inquebrantable, porque no descansaba, no se tomaba vacaciones, porque todo pasaba por su trabajo", remarcó Stornelli, quien compartió junto al magistrado la causa de los Cuadernos.



Bonadio falleció está mañana a los 64 años en su casa del barrio porteño de Belgrano a raíz de un tumor cerebral, confirmaron fuentes judiciales. El magistrado había tomado licencia hasta marzo próximo y se encontraba con cuidados paliativos en su domicilio, según informaron las mismas fuentes.

Stornelli aseveró hoy que conocía "su estado de salud muy delicado", así como también "de su reserva y que no quería ningún tipo de exposición", aunque "no deja de ser muy triste cuando se produce el desenlace", dijo el fiscal y agregó que, "a sabiendas de lo que tenía y pudiendo haberse tomado un año sabático, eligió seguir trabajando al pie del cañón hasta que el físico le dijo basta".



"Yo aprendí a conocerlo, respetarlo y quererlo en estos años en los que trabajamos muy intensamente, y nuestro contacto era casi diario", dijo Stornelli en diálogo con TN, quien también recordó que el trabajo en la causa de los Cuadernos "no fue tan complicado como intenso".

Según precisó el fiscal , los expedientes más comprometedores “están elevados a juicio” y solo quedaban “algunos temas residuales”, por lo que las causas que estaban bajo la órbita del extinto juez “seguirán el flujo de los reglamentos y lo previsto”.