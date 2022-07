Quedan pocos días para que los usuarios puedan anotarse al Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) en argentina.gob.ar/subsidios, en la aplicación Mi Argentina o presencial en las oficinas de la Administación Nacional de Seguridad Social (ANSES) y así puedan pagar menos en los servicios de energía eléctrica y gas natural.

El Gobierno aspira a llegar al menos a una carga de 10 millones de usuarios para fines de julio, plazo de inscripción fijado para solicitar la continuidad de los subsidios energéticos, y que no tendrá postergación para su implementación.

La inscripción se fue acelerando desde el viernes 15 de julio cuando habilitaron la apertura del RASE, primer día en que cargaron 150.000 formularios, cifras que subieron hasta superar los 650.000 en los picos de esta semana que termina.

De esta manera, la Secretaría de Energía prevé que en los primeros días de agosto comiencen los nuevos cuadros tarifarios, de acuerdo con cada uno de los segmentos de usuarios.

Subsidios: ¿Quiénes deben anotarse hoy?

El formulario RASE puede completarse de manera online en la plataforma argentina.gob.ar/subsidios, en la aplicación de Mi Argentina o en las oficinas de la ANSES con turno previo solcitado en anses.gob.ar, como también en las oficinas de las prestadoras de los servicios energéticos.

Es así que este sábado comenzó el plazo de inscripción que se extenderá hasta el martes de aquellos usuarios con documentos finalizados en 6, 7, 8 y 9, y a partir de entonces hasta el 31 de julio el registro quedará abierto sin restricciones.

Subsidios: ¿Qué pasa si miento en la inscripción?

Una vez completada la instancia de carga, y cerrado el RASE, la Secretaría de Energía procederá al cruce de datos de las declaraciones con la información que disponen los distintos organismos del Estado nacional para proceder a la clasificación en el esquema de cada usuarios.

Es así que el Gobierno podrá contrastar los datos cargados por los usuarios y conocer su realidad. Ante la posibilidad de que la persona haya modificado la información intencionalmente o mintió de manera deliberada para recibir más subsidios, la Secretaría de Energía trabajaba en posibles sanciones.



Subsidios: ¿Que pasa si no lleno el formulario?



Aquellos usuarios que no llegaron a cargar sus datos para solicitar la continuidad de subsidios van a tener una instancia posterior para sumarse a esquema, una instancia que se realizará a través de una adaptación del actual RASE, pero será posterior a las primeras facturas sin subsidio que le llegarán a los no inscriptos, y sobre las cuales no habrá reintegros.

MI ANSES: ¿Cómo anotarse a los subsidios?

La ANSES habilitió una solapa en su sitio anses.gob.ar denominada Turnos. Allí debe seleccionarse "Tarifa Social de Gas, Programa Hogar y Zona fría". Luego, agregar CUIL y Código de Seguridad que brinda la imagen.

De inmediato, ratificar la información desplegada en "Datos de Contacto", para después elegir la oficina de atención de ANSES más cercana, con día y horario.



Luz y gas: ¿Cuánto pagaré en las tarifas sin subsidios?

Establecieron tres grupos que diferencia en primera instancia los usuarios de ingresos altos, los que perderán este mismo año el subsidio a la electricidad y el gas de manera gradual en los tres bimestres siguientes a la puesta en marcha de los nuevos cuadros tarifarios.

Los otros dos estratos poblaciones de ingresos medios y bajos este año no recibirán reducción alguna de los subsidios, y se mantienen para ellos los dos aumentos de tarifas previstos para 2022.