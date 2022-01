El Banco Central (BCRA) subió las tasas de interés, y uno de los rubros afectados directamente fue el de las tarjetas de crédito. A partir de esta disposición, que va en línea con los pedidos del Fondo Monetario Internacional (FMI), quienes no paguen el resumen completo sino el mínimo enfrentan una refinanciación de hasta el 49% anual.

De acuerdo a un comunicado del BCRA, "las entidades financieras no podrán superar la tasa nominal anual (TNA) del 49% cuando el importe financiado por este concepto no supere los $200.000, considerando cada cuenta de tarjeta de crédito". Es decir, los bancos pueden aplicar una TNA menor a este porcentaje, pero no podrán superar el techo establecido.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Otro escenario se da cuando el importe financiado sea superior a los $ 200.000, ya que "sobre el importe excedente sólo será de aplicación el límite establecido en el artículo 16 de la Ley 25.065 que es la tasa de interés compensatorio".

Este porcentaje no podrá superar el 25% respecto al promedio de las tasas de interés que la entidad haya aplicado, durante el mes inmediato anterior.

Las tasas se aplicarán sobre los saldos financiados entre la fecha de vencimiento del resumen mensual corriente y la fecha del primer resumen mensual anterior donde surgiera el saldo adeudado.

Cabe destacar que se solicitó a los bancos que "arbitren los medios necesarios a fin de notificar tal límite a los tarjetahabientes de manera previa a su aplicación".