Corre el tiempo de descuento para que el Gobierno presente una nueva propuesta por la deuda bajo lesgilación extranjera con bonistas que tienen títulos por un total de 66.300 millones de dólares. El plazo en el que deben contestar es este viernes a las 18 horas y la oferta deberá tener el 66% de aceptación para que sea considerada válida. Ésta es la tercera prórroga que el Gobierno lanza por este tema.

El presidente Alberto Fernández ya reiteró que la nueva oferta no va a poner en riesgo la sostenibilidad de la deuda ni la economía argentina. "No quiero más que los argentinos, que los jubilados, estén padeciendo entre un aumento y pagar la deuda. No quiero vivir más en ese país".

Si bien no trascendieron los detalles, se descuenta que en lo que difundirá el ministro de Hacienda Martín Guzmán, habrá mejoras respecto de las ofertas anteriores en relación a la cantidad de dólares que se le ofrece a los bonistas por cada título a pagar.

La oferta original, que se conoció en abril, proponía el no pago de vencimientos e intereses hasta noviembre de 2023, y a partir de ese año desembolsar una tasa del 0,5%, que iría creciendo de manera gradual hasta niveles sostenibles. También contemplaba una quita de capital y una baja en los intereses. Eso fue rechazado por los bonistas en tres ocasiones.

La última propuesta, la que se conocerá en las próximas horas, contó con el respaldo del Fondo Monetario quien, implícitamente, sugirió a los bonistas aceptar la oferta argentina. Una vez cerrado este capítulo, el Gobierno deberá encarar la negociación para reperfilar el crédito stand by que contrajo la gestión de Macri por más de 54.000 millones de dólares.