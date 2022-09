Cerca del mediodía neoyorquino, el presidente de la Nación, Alberto Fernández llegó al consulado argentino para reunirse con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. “Presidente, vamos bien, las cosas están funcionando”, arrancó la conversación en el despacho del primer piso, según contaron fuentes que participaron del encuentro a cronica.com.ar. Minutos antes, los equipos técnicos del fondo habían dado luz verde a los números que presentó el ministro de Economía, Sergio Massa, la semana pasada sobre el segundo semestre.

Con las metas cumplidas (aunque aún falta la aprobación a nivel del directorio) la titular del organismo de crédito con el que está endeudado el país brindó por primera vez una conferencia de prensa exclusiva para medios argentinos y aseguró que con Fernández conversaron sobre “el avance considerable que hemos realizado para llegar a un acuerdo a nivel técnico respecto de la segunda revisión”.

“Este es un contexto mundial de alta incertidumbre -continuó Georgieva- y es algo que se debe tener en cuenta, pero la implementación del programa son aspectos muy importantes expresé mi reconocimiento por lo demostrado por Massa y su equipo”. Luego del encuentro, el Jefe de Estado y Massa conversaron por teléfono.

El distendido contacto entre la directora gerente del FMI y los medios argentinos duró 20 minutos y no fue casual, se relaciona con un tramo de la conversación que el Presidente y los funcionarios mantuvieron a puertas cerradas con ella.



Además, cronica.com.ar pudo reconstruir que los representantes argentinos insistieron en transmitirle a los del Fondo el panorama y las expectativas que se generan en el país durante la previa a cada aprobación o no de las revisiones técnicas. Les explicaron que es algo atípico que no ocurre con el mismo nivel de tensión en otros países en los que el FMI tiene relevancia, pero que sí construye un escenario propicio para la especulación en la Argentina.

Hubo entonces un pedido concreto para que se demoren lo menos posible los procesos de análisis, reuniones y anuncios sobre las revisiones una vez que tienen las mediciones y las cifras argentinas.

Luego de esa solicitud, Georgieva fue contundente en sus definiciones ante la prensa. “Los indicios de la seriedad del gobierno son justamente la estabilización que ha experimentado la economía argentina y también el avance por la reconstrucción de las reservas, así como la reconstrucción para hacer frente a la inflación, y especialmente hacer foco en el déficit y en la reducción de subsidios energéticos”, repasó.

Queda como anécdota entonces la seguidilla de ministros argentinos que trató Georgieva en los últimos dos meses. Martín Guzmán (renunció en julio), Silvina Batakis (asumió luego y permaneció un mes en el cargo) y el actual Sergio Massa. “Tres ministros, un programa, un objetivo”, resumió la titular del FMI ante cronica.com.ar y otros medios.

“Es un programa del gobierno argentino y Massa prueba que el gobierno es el dueño del programa y el equipo técnico está para darle apoyo”, sostuvo la titular del FMI.

En el consulado, la directora gerente del Fondo se explayó sobre los cambios de ministros de Economía argentinos con “una nota de color: si bien se produjo una cierta alteracion con la partida de Guzmán hemos logrado ver una estabilizacion e indicadores de una economia mas fuerte. Lo comparo con el tango, uno da un paso para atrás, dos para adelante y es así como lo queremos bailar”, graficó.

El embajador argentino, Jorge Arguello, quien participó de la reunión compartió luego ante la prensa que “las conversaciones con Georgieva se dieron en el marco de la primera frase de la titular del Fondo, cuando le dijo al Presidente que `venimos bien`. Hay conformidad sobre los trabajos de los equipos técnicos”, contó.

Además, Arguello subrayó que Fernández le reiteró a Georgieva que “la Argentina va a cumplir” y que no se habló en ningún momento de cambiar las metas. “La reunión fue positiva”, resumió sobre el tercer encuentro que concretan Alberto y Kristalina..

El mismo calificativo utilizó Georgieva. Antes de finalizar la conferencia de prensa se permitió un momento de distensión y contó sobre las fotos que le mostró Fernández de su hijo pequeño Francisco: “Disfruté mucho de ver las fotos del hijo del presidente, verlo crecer con fuerza es algo que queremos para la Argentina. Que la misma sonrisa que vemos en la cara del Presidente la podamos ver en el pueblo argentino”.

De la reunión participó también el canciller, Santiago Cafiero, quien antes había estado reunido en el Hotel Sofitel con el Ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyan Jaishankar. Al mandatario argentino lo acompañaron además al consulado el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; y la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.

Sobre la revisión de metas, Georgieva concluyó: “Este es un contexto mundial de alta incertidumbre y es algo que se debe tener en cuenta, pero ciertamente la implementación del programa son aspectos muy importantes y de hecho expresé mi reconocimiento por lo demostrado por Massa y su equipo. En la medida en que vayamos entendiendo mejor el desempeño de Argentina en el contexto mundial, observando la trayectoria del crecimiento así como la evolución de la inflación y la eliminación de los subsidios perjudiciales para la argentina, eso son los son aspectos que debemos tener en cuenta sobre el desarrollo que demostrara el país. Debemos analizar las metas en función del programa, avances y condiciones de manera de asegurarnos que la argentina pueda beneficiarse lo más posible”.