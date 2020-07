La vicejefa de Gabinete, Cecila Todesca, afirmó este jueves que los resultados que se observaron respecto del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE) fueron "muy buenos", porque sirvieron para "proteger el consumo y el ingreso de las familias, que se había visto muy afectado" por la pandemia de coronavirus.



"Los resultados han sido muy buenos y entonces es lógico que se pueda seguir utilizando este instrumento", detalló Todesca, en diálogo con la radio AM 750.



Ayer, el presidente Alberto Fernández había anunciado -en una reunión por videoconferencia con gobernadores- una nueva prórroga del IFE, que abarcará a todas las provincias del país y que "significa que millones de argentinos no caigan en la pobreza", según dijo durante el encuentro virtual.

Según explicó hoy Todesca, "hay por lo menos dos velocidades, quizá haya mas, en términos de la recuperación pero todo lo que las políticas públicas pueden hacer para sostener el consumo, proteger el ingreso de las familias que se ha visto muy afectado es correcto hacerlo".



En esa línea dijo que, desde el 20 de marzo cuando se declaró el aislamiento obligatorio, "hubo muchísimas medidas económicas y sociales" y apuntó particularmente al Programa de Asistencia a Trabajo y la Producción (ATP) y al IFE.



Recordó también que el Ingreso Familiar de Emergencia fue lanzado días después de la cuarentena para "sostener el ingreso de los trabajadores desocupados o que realizan sus actividades en el mercado informal".

Explicó que el IFE "evita que entre 2,2 y 2,8 millones caigan en la pobreza y, además, que entre 1,8 y 3,1 millones caigan en la indigencia" y agregó que, sumado a la tarjeta Alimentar más la Asignación Universal por Hijo "evita que entre 2,7 y 3,4 millones caigan en la pobreza y que entre 2,9 y 4,5 millones caigan en la indigencia".Acerca del programa ATP, la vicejefa de Gabinete sostuvo que fue diseñado para "ayudar a trabajadores del sector privado y a través de ellos a la sostenibilidad de las empresas"."Los dos programas han dando buenos resultados y el desafió hacia adelante es ver cuáles son las políticas que nos van a permitir ir saliendo de esta crisis, sin descuidar a nadie y también sin descuidar el gasto, que no es infinito", expresó.

Sobre el proyecto de moratoria que el Gobierno envió el martes al Congreso, la funcionaria consideró que "es una herramienta para proteger la viabilidad de las empresas dándole aire un tiempo para que se recuperen".Por otro lado, al ser consultada sobre las críticas al gobierno por parte del ex presidente, Todesca dijo que no lo había escuchado pero recordó que en la "primera conversación" que el ex mandatario tuvo con Mario Vargas Llosa "asociaba la libertad a la compra de dólares y me impactó muchísimo".

"Desde el punto de vista del desarrollo económico y de lograr una sociedad más justa, la idea de no tener una moneda nacional es una idea muy dificultosa, muy perversa", consideró y agregó: "Que alguien plantee que la libertad está asociada al acceso a la moneda extranjera, alguien que resultó ser Presidente de los argentinos, me parece como muy significativo".

Por último, recalcó que “esta crisis puede provocar un cambio importante en el patrón de consumo, y muchos sectores tendrán que adecuar la demanda a los volúmenes existentes” y en esta línea marcó la importancia de la negociación de la deuda, ya que “resolverlo nos dará una cierta previsión y así retomar el sendero de la producción y el trabajo que comenzamos el 10 de diciembre.”