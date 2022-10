Esta tarde, la flamante ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, presenció el acto protocolar de juramento previo a asumir al nuevo cargo y, posterior al acto, reafirmó su vocación de "escuchar y encontrar respuestas" para los sectores que "necesitan el acompañamiento del Estado".

Tras la salida de Juan Zabaleta por razones personales y su inminente vuelta a la intendencia de Hurlingham, la ex diputada nacional por el Frente de Todos tendrá la tarea de asistir a los sectores populares más necesitados y escuchar a las voces que no tienen visibilidad. "Entendemos la enorme situación crítica que padecen familias argentinas que aún no tienen trabajo, y que tienen muchas dificultades para poder garantizar el plato de comida", ratificó esta tarde. Aún así, destacó el "gran esfuerzo" de su antecesor, por realizar "una gran tarea" durante los 14 meses al frente del organismo.

En esa línea, Tolosa Paz sintetizó la idea principal que consistirá su gestión, con el propósito de "escuchar y dialogar para encontrar respuestas en aquellos sectores que necesitan claramente una acompañamiento del Estado". Para eso, aclaró que, antes de iniciar con su mandato, deberá reunirse con sus pares de Economía, Agricultura, Producción y Trabajo para articular la finalidad principal de la administración, que es "lograr la transformación de los planes sociales en empleo formal".

En base a la finalidad principal mencionada, la flamante funcionaria anticipó que espera reunirse con Raquel "Kelly" Olmos, otras de las elegidas por el presidente Alberto Fernández para ocupar un rol en su gabinete, en este caso, en la cartera de Trabajo. En ese sentido, adelantó que ambas compartirán un objetivo en común: "que 1.300.000 planes, paulatina y planificadamente, con metas y objetivos, se puedan transformar a través del puente al empleo formal, lo que llamamos el puente inclusivo entre el Potenciar Trabajo y el trabajo formal".

¿Cómo afrontará las situaciones de cortes de calle por piquetes?

La actual ministra tendrá que lidiar con las manifestaciones y reclamos de las organizaciones sociales, que en las últimas oportunidades han cortado las calles y acampado frente a las instalaciones del organismo nacional exigiendo nuevos programas de empleo y políticas alimentarias.

Sobre el problema de los piquetes elaboró una respuesta concreta para mitigar el conflicto: "el diálogo no es una expresión de deseos, y se construye cuando, antes justamente de tomar una medida de fuerza, se puede entablar una escucha necesaria para buscar lo que el Presidente me pidió, que es transformar esos problemas en soluciones".

Aunque adelantó que ciertos problemas "no podrán ser solucionados de manera inmediata", la consigna principal será estar siempre "abierta al diálogo" y resolver de manera ordenada "muchas de las demandas". Sin embargo, Tolosa Paz ratificó que no pondrá "excusas" para esquivar demandas de los titulares de las organizaciones sociales, sino que la concepción primordial consistirá en "invitarlos a trabajar al ministerio a cada uno de los hombres y mujeres que están esperando una respuesta de esta ministra".

El tuit de Tolosa Paz: "Vuelvo a la Casa Rosada con la misma convicción que hace más de 20 años"

Pasada la convocatoria en la Casa Rosada para el acto de juramento, la flamante ministra publicó una serie de tuits en su cuenta personal de Twitter recordando su paso por el mismo organismo que tomó a cargo esta tarde, pero en aquella oportunidad, como acompañante de Alicia Kirchner al mando.

"Vaya paradoja, 20 años después regreso a ese mismo Piso 14 tras el paso de otro proyecto neoliberal excluyente que en cuatro años le desorganizó la vida a los argentinos y argentinas endeudando a las familias por 100 años. Pero esta vez vuelvo como Ministra", recordó la funcionaria oriunda de la Plata