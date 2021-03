El fiscal federal Juan García Elorrio avaló que el exministro de Planificación Federal Julio De Vido permanezca en libertad, al menos hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva el planteo que formulará su defensa para que se revise la condena a 5 años y 8 meses que se le dictó en una causa vinculada a la de la tragedia de Once.



El fiscal emitió un dictamen en el que pidió que "el Tribunal evalúe la imposición de las medidas de coerción" para evitar que el exfuncionario se dé a la fuga; pero descartó solicitar su detención.



"La situación que se verifica al día de la fecha, excluye la posibilidad de aplicar una condenación condicional y, en consecuencia, autoriza a evaluar la imposición de medidas de coerción que garanticen el accionar de la justicia", sostuvo el fiscal en el dictamen que firmó el 25 de marzo y que trascendió hoy.

La postura de García Elorrio quedó plasmada en un dictamen que le presentó al Tribunal Oral Federal (TOF) 4, que es el que condenó a De Vido por administración fraudulenta vinculada al sistema ferroviario: para los jueces, el exfuncionario es responsable de que la empresa que tenía la concesión del Tren Sarmiento (TBA) no hubiera volcado en el servicio los fondos que recibía del Estado lo que, a la postre, fue un factor determinante en la Tragedia de Once.

La opinión del fiscal había sido solicitada luego de que los abogados, a cargo de la defensa de De Vido, se presentaran ante el TOF 4 para adelantar que presentarían un recurso para que la Corte Suprema revise su condena por lo que la misma no debía ejecutarse aún porque el fallo no está firme e invocaron el artículo 375 del nuevo código penal.La opinión de la defensa del ex funcionario es contraria a la de los familiares de las víctimas de la Tragedia de Once que, ante la consulta del TOF 4, reclamaron que la condena se ejecute porque ya fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal., según estimaban este mediodía en los tribunales federales de Comodoro Py.

