El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, resaltó el trabajo de la "salud pública" y reflexionó sobre la importancia de "llevar casco" cuando se circula en motovehículo, tras recibir el alta del hospital Regional "Dr. Ramón Carrillo".



En un mensaje difundido a través de las redes sociales, el mandatario santiagueño informó que recibió el alta ayer después de haber permanecido internado ocho días en el hospital, como consecuencia de un accidente de tránsito que sufrió cuando circulaba en su motovehículo.

Gerardo Zamora está esperando la autorización de los médicos para volver a trabajr en su despacho.



"Quiero contarles que ya me encuentro en mi domicilio. Espero pronto recuperar la normalidad de mi salud y mis funciones y obligaciones, a las que todos los días trato de ejercer con el mayor cariño y responsabilidad", sostuvo el mandatario provinicial en el inicio de un mensaje grabado.



A la vez, Zamora agradeció las muestras de cariño que recibió: "Quiero enviar en nombre mío y de mi familia, un agradecimiento a todos los que me hicieron llegar mensajes, su preocupación y su apoyo en estos momentos que viví estos días".

.



Zamora destacó la labor de los profesionales de la salud del hospital Regional y agradeció "profundamente a todos los que componen el área de Urgencias y UTI -Unidad de Terapia Intensiva-, dentro del querido Hospital Regional".



"Agradecerles el trabajo, el cariño, el respeto y profesionalismo con el que me trataron y con el que vi que trataron a todos en el lugar donde me tocó ser atendido. Es muy importante valorar esto y rescatarlo, por nuestra salud pública", sostuvo.



Como un mensaje para los motociclistas, reflexionó finalmente que "si no hubiera llevado el casco bien puesto y bien abrochado, hoy sería otra la circunstancia" y llamó a tener en cuenta eso.