Como acostumbra hacer todos los martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene previsto reunirse hoy, en una jornada en la que podría emitir su fallo respecto del reclamo de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, cuyos traslados definidos por el gobierno anterior fueron revocados por el actual Poder Ejecutivo y el Senado.

En un encuentro por videoconferencia, los magistrados del máximo tribunal podrían entonces definir el futuro de los tres magistrados, quienes según el oficialismo deben regresar a los cargos que ocupaban años atrás, antes de que fueran trasladados a otros juzgados a instancias de un decreto del ex presidente Mauricio Macri.

También es probable que este martes no se llegue a una sentencia, de modo tal que la Corte se tome unos días más de trabajo para llegar a un veredicto. No obstante, desde diversas fuentes judiciales trascendió que la decisión no debería pasar de esta semana.

.

Cabe recordar que hubo fuertes críticas de sectores del oficialismo por la aceptación del recurso de per saltum que pidieron los jueces para que el caso de ellos fuera directamente tratado por la Corte.

Del mismo modo, en los días previos a esa decisión hubo muchas expresiones públicas desde la oposición política -con una marcha vehicular al domicilio del juez Ricardo Lorenzetti incluida- instando a que fuera justamente esa la actitud del máximo tribunal, con el argumento de que, de lo contrario, el cuerpo habría sido complice de una suerte de "avasallamiento" de la Justicia instrumentado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

¿Una salida intermedia?

Por otra parte, y siempre de acuerdo con trascendidos judiciales, la Corte podría avanzar en una solución intermedia, que consistiría en mantener a los camaristas en los lugares donde fueron destinados por el decreto de Macri, pero condicionando su permanencia hasta que los cargos sean concursados, ya que inicialmente esos lugares quedaron vacantes por la salida de sus anteriores ocupantes.

Estos traslados entonces tendrían el valor de subrogancias, dado que no cuentan con la aprobación o confirmación del Senado, requisito que figura en la Constitución Nacional. Esto significaría que los puestos se cubren temporalmente hasta la designación de nuevos ocupantes.

Cabe recordar que la Corte Suprema tiene cinco miembros, su presidente, Carlos Rosenkrantz, y los ministros Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton, además del ya mencionado Lorenzetti.