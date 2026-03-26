"Me chorearon todo, hermano": así presos estafaron a dos jueces con el "cuento del tío"

Los jueces de San Isidro, Luis Cayetano Cayuela y Juan Eduardo Stepaniuc, fueran víctimas del "cuento del tío" y tres presos que permanecen detenidos en el penal de Magdalena fueron acusados de ser los autores de las estafas telefónicas.

El caso tomó trascendencia después de que uno de los magistrados denunciara que le sustrajeron su cuenta de WhatsApp, mientras que el otro logró abortar el delito tras haber sido advertido. El audio del momento se viralizó por las redes sociales y generó indignación.

Todo comenzó el 19 de febrero cuando Cayuela recibió un llamado telefónico por parte de una persona que se hizo pasar por empleado de un conocido correo, solicitando código de verificación enviado a su teléfono. Tras aportarlo, le sustrajeron el control de cuenta de WhatsApp, desde la cual el autor se hizo pasar por la víctima solicitando dinero a sus contactos.

Una semana más tarde, Stepaniuc denunció que recibió un llamado idéntico, pero en esta ocasión logró abortar la maniobra al ser advertido por un colega.

"A raíz de tareas investigativas llevadas a cabo por personal de esta DDI y UFEIC Zona Norte, mediante análisis de comunicaciones e intervenciones telefónicas, se logró establecer que los abonados involucrados realizaban múltiples llamados diarios a distintas víctimas", destacó el parte policial que tomó notoriedad en las últimas horas.

Asimismo se determinó que en dichos llamados los delincuentes utilizaban tres modalidades: suplantación de correo, una conocida empresa de telefonía y soporte técnico de WhatsApp.

Las maniobras tenía como fin obtener códigos de verificación y contraseñas, tomar control de cuentas y solicitar transferencias a los contactos más cercanos.

Investigación minuciosa

Tras una invetigación minuciosa se supo que las maniobras eran ejecutadas desde la Unidad Penitenciaria N° 35 de Magdalena (SPB), donde los propios internos denominaban la actividad como "Call Center Carcelario", logrando individualizar pabellón, celda y responsables.

Con la información aportada, se llevó a cabo allanamiento en el pabellón 7, celda 3, de dicha unidad carcelaria donde se procedió al secuestro de seis celulares, cargadores y tarjeta SIM de la empresa Claro.