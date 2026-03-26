La Corte Suprema busca transparentar la elección de jueces

La Corte Suprema de Justicia convalidó en las últimas horas un "Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados" que apunta a transparentar el mecanismo para la elección de los jueces.

La acordada fue firmada por Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y enviada al Consejo de la Magistratura para que sea puesta a consideración del Plenario que preside el otro miembro del máximo tribunal de Justicia, Horacio Rosatti.

La acordada se produce en momentos que el Gobierno busca cubrir más de 200 vacantes en la justicia federal.

La medida, se produce en momentos que el Gobierno de Javier Milei busca cubrir más de 200 vacantes en la justicia federal para lo que enviará la primera tanda de pliegos al Senado.

Cuáles son los principales cambios

En la acordada que aprobó el proyecto y será analizada por el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema subrayó su carácter de "cabeza de este poder del Estado y órgano supremo de la organización judicial argentina".

Asimismo, el nuevo reglamento busca reorganizar la estructura de los concursos para las ternas de magistrados, "impulsando las reformas reglamentarias necesarias para corregir disfuncionalidades sistémicas".

En este sentido, el máximo tribunal indicó que las modificaciones apuntan a "garantizar que el mérito y la idoneidad sean el vector determinante de la selección de magistrados" y "reducir aún más potenciales ámbitos de discrecionalidad".

Con el nuevo reglamento, en la evaluación de antecedentes personales de los candidatos se premiará "el rendimiento académico de excelencia y el mérito real". También se garantizará el pleno anonimato en la prueba de oposición y se implementarán "reglas más claras y previsibles" para la entrevista personal.

Habrá dos tipos de concursos

La iniciativa impulsada por la Corte prevé la existencia de dos tipos de concursos: anticipados - como regla general- y especiales -como excepción-. En los primeros podrán cubrirse hasta ocho cargos por concurso, mientras que los segundos podrán ser simples (un cargo) o múltiples (con un tope de nueve).

Los anticipados, además, deben preverse en un "Plan Anual de Concursos Anticipados", aprobado por la Comisión de Selección y el Plenario. Se propone también la digitalización del proceso de inscripción y se otorgará mayor importancia a la formación.

Los ministros de la Corte con el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

En tanto, la prueba de oposición escrita se dividirá en dos etapas: una general, de 120 preguntas sorteadas entre 2.000, y de corrección automatizada; y otra específica, que incluirá ejercicios de razonamiento e interpretación de un caso cerrado, además de la resolución de un caso práctico con sentencia. Las consignas serán elaboradas por un Comité de Examen; y corregidas por un Jurado Evaluador. Se establecerá un sistema informático para garantizar el anonimato.

Por otra parte, para calificar los antecedentes personales, se disponen diversas pautas objetivas, reduciendo la arbitrariedad. Luego, se elaborará un orden de mérito provisorio, convocando a una entrevista personal a los seis mejores posicionados.

Estas entrevistas serán públicas, transmitidas por medios audiovisuales y abiertas a la ciudadanía. A esta etapa, se le reduce la cantidad de puntaje a solo 20 puntos.

Por último, la Comisión de Selección presenta un dictamen con la terna de candidatos, orden de mérito y puntajes. Allí el Plenario debe citar a audiencia pública a los postulantes y aprobar o desechar el concurso.