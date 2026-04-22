Se reúne el Consejo de la Magistratura: analizará causas contra jueces federales y contratos millonarios

El Consejo de la Magistratura de la Nación se reunirá este miércoles para debatir expedientes claves como las causas por denuncias contra jueces federales y contratos por más de $1.100 millones.

También analizará las modificaciones impulsadas en la selección de magistrados en el marco de una acordada de la Corte Suprema.

El temario de la reunión del Consejo de la Magistratura

Entre los puntos centrales que se debatirán en la Comisión de Acusación del organismo, figura el análisis de proyectos para citar a los jueces Alejandro Patricio Maraniello y Gastón Alberto Salmain por su actuación en distintas causas.

El temario incluye también la acumulación de expedientes y la ampliación de medidas de prueba, con pedidos de remisión de causas a tribunales y fiscalías del país en investigaciones por presuntos delitos de acción pública, corrupción y desempeño irregular. También se tratará la posible desestimación de una denuncia contra el juez federal Juan José Baric.

Causas contra jueces, contratos millonarios y reformas, el temario de la reunión del Consejo de la Magistratura.

En tanto, la Comisión de Administración y Financiera estudiará contrataciones vinculadas a sedes judiciales que superan los $1.100 millones, incluyendo alquileres para dependencias en Moreno y San Martín. Además, analizará expedientes sobre licitaciones que fueron declaradas desiertas como la búsqueda de inmueble para el Juzgado Federal N°3 de Morón, y la decisión de dejar sin efecto una licitación para el mantenimiento de infraestructura de redes del Poder Judicial.

Asimismo, tratarán recursos jerárquicos por reclamos de haberes, subrogancias y honorarios.

Por último, se desarrollará una reunión conjunta de las comisiones de Selección de Magistrados y Reglamentación para debatir cambios al sistema de concursos en el marco de una acordada de la Corte Suprema. Expondrán integrantes de organizaciones como ACIJ, INECIP y AMJA.