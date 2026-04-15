El Consejo de la Magistratura elevó 17 ternas y envió a dos jueces a jury de enjuiciamiento

El Consejo de la Magistratura llevó adelante un plenario en el que aprobó una serie de dictámenes vinculados a la designación de jueces y al avance de procesos disciplinarios. La reunión fue encabezada por su presidente, Horacio Rosatti, y contó con la participación de todos los consejeros.

En ese marco, el organismo resolvió elevar al Poder Ejecutivo 17 ternas con un total de 51 postulantes para cubrir cargos en distintos tribunales del país. Entre ellos se incluyen los Tribunales Orales en lo Criminal Federal números 2, 4, 5 y 6 de la Capital Federal; los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional números 5, 10, 12, 19, 22, 25 y 30; el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba; y la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba en sus Salas A y B.

Avances en expedientes disciplinarios contra magistrados

En paralelo, el plenario trató expedientes remitidos por la Comisión de Acusación y adoptó definiciones sobre distintas denuncias contra jueces. Por unanimidad, se aprobó el dictamen que impulsa el envío a jury de enjuiciamiento del juez federal de Mar del Plata Alfredo López, cuya renuncia se encuentra a consideración del Poder Ejecutivo Nacional.

Además, el plenario aprobó el dictamen que abre el proceso de enjuiciamiento para el juez federal de La Pampa Pablo Díaz Lacava. La votación arrojó 15 votos a favor, 2 abstenciones y 1 voto en contra.

Por otro lado, se resolvió el pase a la Comisión de Acusación del expediente que permanecía en la Comisión de Disciplina vinculado a denuncias contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain. El cuerpo también aprobó el dictamen que desestima la denuncia presentada contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

Las decisiones se inscriben en las funciones del Consejo, que tiene a su cargo la selección de magistrados y el control disciplinario del Poder Judicial, a través de mecanismos como la elevación de ternas y la tramitación de denuncias.