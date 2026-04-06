Reforma judicial: la Corte y el Consejo de la Magistratura debatirán el jueves cambios para evitar la "rosca" en la elección de jueces

A paso firme y sin hacer mucho ruido, el Consejo de la Magistratura debatirá este jueves la reforma impulsada por la Corte Suprema para cambiar el sistema de selección de jueces, en un escenario con más de 300 vacantes sin cubrir en todo el país.

El proyecto fue presentado por Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, aprobado por la Acordada 4/2026, y propone un rediseño integral de los concursos para garantizar que "el mérito y la idoneidad sean el vector determinante" en la designación de magistrados.

La iniciativa se inscribe en un diagnóstico que parece compartido: los concursos actuales son largos, complejos y con márgenes de discrecionalidad que afectan su transparencia y podrían poner en duda a los seleccionados.

La Corte justificó la reforma en la necesidad de mejorar el funcionamiento del sistema judicial. En la acordada, el tribunal sostuvo que debe "velar por la correcta, transparente y eficaz administración de justicia" y promover cambios que fortalezcan la confianza pública.

En ese sentido, advierte que la experiencia acumulada obliga a "corregir déficits estructurales" y mejorar "la eficacia, transparencia y agilidad del sistema".

La Corte insiste en el extenso documento al que tuvo acceso Crónica que el eje es constitucional es garantizar que el acceso a la magistratura se base en "criterios objetivos de mérito e idoneidad, dentro de un procedimiento transparente".

Qué cambiaría en la selección de jueces



De ser confirmada, la reforma introduce modificaciones en todas las etapas del proceso.

El examen de oposición tendrá dos instancias, una prueba objetiva con 120 preguntas de opción múltiple, sorteadas de un banco amplio, y una evaluación práctica con resolución de casos reales.

Todo el proceso deberá garantizar "el más absoluto anonimato" para asegurar igualdad entre los postulantes.

Además, se separa a quienes elaboran los exámenes de quienes los corrigen, con sistemas informáticos auditables.

Otro de los cambios centrales apunta a la entrevista personal. La Corte advirtió que esa instancia se desarrolló "sin criterios suficientemente estandarizados", lo que permitió márgenes de discrecionalidad.

En ese contexto, la reforma reduce su peso a 20 puntos sobre 200, fija pautas objetivas y establece su realización pública.

El objetivo es evitar que se altere el orden de mérito definido por las pruebas técnicas.

Concursos anticipados y plazos



El proyecto establece que los concursos anticipados serán la regla general. Según la Corte, esto permitirá "desvincular las vacantes de coyunturas políticas" y mejorar la planificación del sistema judicial.

Además, fija un plazo máximo de 90 días hábiles, con una prórroga excepcional de 30 días, para completar cada proceso.

Tecnología, legajo digital y trazabilidad



La reforma incorpora un legajo digital único y auditable para cada candidato.

El sistema deberá regirse por principios como "legalidad, igualdad, idoneidad, transparencia e imparcialidad".

También prevé herramientas tecnológicas, incluyendo inteligencia artificial, para mejorar la evaluación y reducir la intervención discrecional.

En la acordada, la Corte advierte que el sistema actual presenta distorsiones. Señala que en algunos casos llega a "premiar el mero tránsito burocrático" por sobre el mérito real.

Y subraya el impacto institucional: la designación de jueces es "una de las decisiones cruciales" para el funcionamiento de la Justicia y la confianza pública.

Un debate con señal institucional



El proyecto fue presentado públicamente en el Palacio de Justicia con la participación de referentes del ámbito judicial.

El acto dejó una señal política relevante: la presencia de Horacio Rosatti, presidente de la Corte, quien no suscribió la acordada pero asistió y participó de la presentación.

Esa foto de los tres referentes máximos de la Justicia del país, fue todo un gesto de unidad institucional en medio del debate sobre la reforma.

Qué se define ahora



El Consejo de la Magistratura inició el tratamiento de los 15 proyectos en discusión.

Para avanzar, se requerirán mayorías agravadas y consensos entre los distintos sectores.

Tal vez sea en estos tiempos uno de los hechos centrales para el futuro de la gestión judicial. Lo que está en debate es el modelo de selección de jueces: los dedos del largo brazo de la justicia, que necesita seguir sosteniendo la confianza social y, para eso, debe cambiar.