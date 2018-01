Triaca le envió un violento audio a su ex empleada.

La ex empleada doméstica del ministro de Trabajo Jorge Triaca, quien trabajaba para el en su quinta situada en Panamericana, difundió el humillante audio que le envió el funcionario para despedirla a través de WhatsApp.

En el mensaje de voz se lo escucha decirle: "¡Sandra, no vengas! ¡No vengas porque te voy a mandar a la c... de tu madre, sos una pelotuda!"

Sandra Heredia, quien trabajaba en negro desde 2012, fue despedida sin previo aviso, sin recibir indemnización, de forma injustificada y por insultos a través de WhatsApp. Además, trabajaba como Delegada de la Intervención en el sindicato del SOMU, colocada allí por Triaca.



"Con el doble trabajo no tenía vida. Salía de la quinta a las 3 de la mañana. A las 9 me iba al Sindicato y, posiblente, ese día o al siguiente hacía lo mismo. Los hermanos Triaca me dijeron que le dé prioridad a la quinta", dijo.

La Secretaria de Triaca, Claudia Vélez, le comunicaba a Sandra cada vez que había un evento y la mujer abandonaba todas sus tareas y se dirigía a la quinta familiar del ministro.

Sin embargo, un sábado la mujer se retrasó porque un colectivo se demoró en llegar 10 minutos y Triaca llegó antes que ella a la vivienda. Por lo tanto, el ministro se enojó y le envió el humillante audio.

Consultada sobre las visitas a la quinta, dijo que fueron todos los de la CGT a apretarlo porque "el día después armaron el paro". Agregó que Máxima Sorreguietta es la única que visita la quinta cada vez que llega a la Argentina.