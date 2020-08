El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, advirtió este viernes que "no están dadas las condiciones epidemiológicas" para un regreso a las clases en la ciudad de Buenos Aires, aunque elogió la voluntad del gobierno porteño de llegar a unos 5.000 alumnos que no tuvieron contacto con sus docentes desde el inicio del aislamiento social.



La postura de Trotta se conoció después de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunciara su intención de hacer regresar a las clases en las próximas semanas a unos 5.100 alumnos de escuelas públicas que tuvieron problemas de conectividad a internet, una medida que generó el rechazo inmediato del sindicato docente CTERA.



Si bien Trotta elogió la propuesta porteña de "llevar a cabo una política socioeducativa para llegar a los hogares de los más de 5000 niños y niñas que no han tenido contacto con sus docentes", aclaró que en estas horas "la prioridad es el cuidado de la salud de la comunidad educativa”.

.



Además, solicitó "la presentación de los protocolos" para la apertura de "gabinetes informáticos escolares que mejorarán la continuidad pedagógica".



El anuncio de la Ciudad generó el rechazo de la Ctera, que consideró que la región del AMBA "está lejos de ser considerada una zona segura para actividades donde se congreguen una gran cantidad de personas como las escuelas".



"Tenemos una enorme preocupación por el impacto de la pandemia en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las niñas, niños y adolescentes como así también, en su dimensión subjetiva", dijo Trotta en una declaración pública.



"Trabajamos -siguió- en aquellas regiones donde las condiciones epidemiológicas están dadas, para promover el regreso a las aulas, como han sido los casos de ciertas regiones en las provincias de San Juan y Formosa y lo será, el próximo martes, en departamentos de Catamarca".

.



El ministro destacó que celebra "toda iniciativa de las jurisdicciones educativas que implique priorizar la presencia del Estado en la garantía del derecho a la educación para aquellos estudiantes que no hayan tenido contacto con sus docentes"



"Este es el objetivo del programa Acompañar en el que se está avanzando en conjunto con las 24 jurisdicciones educativas", precisó.



Indicó que el Consejo Asesor para la Planificación del Regreso Presencial a las aulas, "viene desarrollando una tarea interdisciplinaria y participativa, que produce criterios comunes a ser debatidos en el Consejo Federal de Educación".



La idea del gobierno porteño fue adelantada por Rodríguez Larreta durante la conferencia que encabezó el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos y luego el jefe del Gobierno dio más detalles sobre el tema en una entrevista con la prensa.

.



Rodríguez Larreta destacó que vamos a ir "a buscar a los chicos a sus casas y llevarlos a las escuelas con todo el protocolo necesario, con el objeto de volver a vincularlo con sus docentes".



Precisó, además, que "la semana entrante estaremos hablando con el Ministerio de Educación de la Nación sobre este tema".



En ese marco, la cartera educativa porteña explicó que el primer paso en la puesta en marcha de ese plan "será abrir escuelas primarias y secundarias para que todos los chicos que hayan tenido algún problema de conectividad en sus casas puedan acceder a una computadora y a Internet".



Indicó que el arribo de estos 5.100 alumnos "se hará con turno previo", en una relación "que favorezca el distanciamiento dentro de los edificios y de las aulas, y la puesta en práctica de protocolos", mientras que los estudiantes estarán supervisados "por las conducciones de las escuelas".

.



Además se invitará a la escuelas de gestión privadas a que se sumen y puedan abrir espacios para uso de computadoras y conexión a internet.



Rodríguez Larreta detalló que "el 90 por ciento de los alumnos del sistema público y privado ha estado en conexión con las escuelas. Unos 500 mil chicos han mantenido ese vínculo. Pero, pese al esfuerzo, hemos identificados unos 5.100 alumnos del sistema público que, por diferentes situaciones, no han podido seguir ese contacto".



"Los chicos que no tuvieron ningún contacto fue por su situación familiar, por su situación socioeconómica, por lo que iremos a buscarlos uno por uno a sus casas, es importante recuperar el vinculo con ellos", remarcó.

.

Para el gremio Ctera, el anuncio es "insensato" y detalló que el 4 de junio se firmó un Acuerdo Paritario "donde se estipulaban las condiciones necesarias de salubridad e higiene para que en las provincias se diera inicio a las clases presenciales".



"Es irresponsable el comienzo de las clases en uno de los distritos que más contagios y muertes tiene en el país" dijo el gremio y consideró que esa medida "pondrá en riesgo la vida de docentes, alumnas y alumnos y personal de las escuelas, siendo un foco de contagio para las familias porteñas".



El vicejefe de gobierno, Diego Santilli, a su turno, destacó en declaraciones televisivas que los alumnos irán a la escuela para conectarse a una computadora con buen acceso a internet "sin la presencia de docentes en las escuelas".