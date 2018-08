El juez federal Claudio Bonadio homologó bajo la figura de arrepentido al ex funcionario Claudio Uberti, detenido en la causa por fraude en la obra pública, tras la aparición de fotocopias de cuadernos con anotaciones del chofer Oscar Centeno, empleado del Ministerio de Planificación.



Tras tomarle indagatoria al ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, el juez Bonadio había ordenado la detención del ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Uberti, quien se entregó en las últimas horas después de estar considerado como prófugo de la Justicia.



A partir del acuerdo de colaboración con Bonadio, según fuentes judiciales, es probable que el ex funcionario recupere su libertad.