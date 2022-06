El abogado e integrante de La Libertad Avanza Carlos Maslatón apuntó contra el diputado nacional del mencionado espacio Javier Milei y tildó de "fracaso" su última presentación en la cancha del club El Porvenir, en la localidad bonaerense de Gerli.

"El fracaso del viernes es un pequeño elemento dentro de una sucesión de fracasos", expresó Maslatón por La Red, y detalló que el origen de esta interna está vinculada a que "se desplazó a políticos profesionales como el legislador (porteño Ramiro) Marra, y puso al periodista Carlos Kikuchi y a su hermana, Karina Milei" en la organización interna del partido.

Luego de la disputa que comenzó en Twitter luego del acto del viernes, Maslatón precisó que"estalló públicamente una interna que comenzó a inicios de este año, cuando se cambiaron los equipos de operación política que estaban haciendo el armado nacional para 2023".

Además, expresó que está "preocupado" por las "declaraciones locas" que a su entender Milei hizo recientemente y aseguró que "el liberalismo se opone totalmente a la venta de órganos, como a la esclavitud y la trata de personas. Está equivocado Milei y lo tiene que rectificar", sentenció.

Por otro lado, aseguró que "está en contra" de formar una alianza con Juntos por el Cambio, a cuyos dirigentes calificó de "socialistas", y los acusó de definir su ideología "por las encuestas".



Milei, diputado nacional por La Libertad Avanza, oficializó el viernes por la noche su candidatura presidencial para 2023, en un acto que se realizó en la cancha del club El Porvenir, en la localidad bonaerense de Gerli.



El evento contó con presencia escasa y cerca de las 21.30 Milei apareció en el escenario junto a su hermana Karina, quien luego recibió acusaciones por parte de Maslatón, que la tildó de "dictadora barata e ignorante" en su cuenta de Twitter.

"No les ha ido bien con esto porque la decisión que tomaron fue borrar todo lo que se había hecho anteriormente y fusilar gente en la cual no confiaban o les molestaba", agregó.



Sobre la posibilidad de una alianza de Milei con otros partidos de la oposición, Maslatón fue contundente: "Si se va a Juntos por el Cambio se muere Milei".



"Estoy en contra de cualquier alianza con JxC", remarcó, y señaló que desde su punto de vista liberal: “Considero que son el socialismo y nosotros el liberalismo".



"El gobierno de (Mauricio) Macri fue totalmente socialista, ahora se quiere mostrar una cosa que no es, pero es tarde. El PRO desde que se fundó define su ideología por lo que le dicen las encuestas, por eso (Horacio Rodríguez) Larreta el otro día prohibió el lenguaje inclusivo", marcó.