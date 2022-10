Una legisladora bonaerense agradeció a España por el legado que dejaron los tres siglos de dominación del continente americano por parte de ese país. La publicación en las redes sociales se dio en coincidencia con la celebración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que recuerda a los pueblos originarios que habitaban la región antes de la llegada de los colonizadores.

El curioso posteo en Twitter fue hecho por la diputada Catalina Buitrago, de la alianza Juntos. En su cuenta personal, dio "gracias al pueblo español por compartir con nosotros su riquísima cultura, su Fe en Cristo, la lengua española y sus valores que forjaron nuestra Patria. Una de las empresas más grandes de la historia, dirigida nada más y nada menos que por una mujer, la gran Isabel la Católica".

La publicación fue realizada este miércoles 12 de octubre, en coincidencia con el aniversario de la llegada de la expedición de Cristóbal Colón al continente americano, en 1492. El viaje del marino genovés, que buscaba un nuevo paso hacia la región de las Indias para asegurar el comercio y la llegada de bienes a la península, había sido financiado por la corona española a cargo de Fernando II e Isabel I, llamados los Reyes Católicos.

Gracias al pueblo español por compartir con nosotros su riquísima cultura, su Fe en Cristo, la lengua española y sus valores que forjaron nuestra Patria.

El mensaje de Buitrago causó extrañeza porque marcha en sentido contrario al cambio de paradigma cultural experimentado en los últimos años, que busca respetar los valores de las comunidades nativas que se vieron diezmadas a partir del avance de la colonización española, en el siglo XVI y posteriores.

¿Por qué se cambió el "Día de la Raza" por "Día del Respeto a la Diversidad Cultural"?

Según explica el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en su página oficial, hasta el año 2010 esta fecha se conocía como "Día de la Raza", recordando la llegada de Colón y la corona española al territorio continental.

Luego, mediante el decreto 1584/2010, se estableció el 12 de octubre como día del “Respeto a la Diversidad Cultural” en Argentina, "dando así un nuevo significado que respete y sea coherente con lo que dicta nuestra Constitución Nacional, Tratados Internacionales y distintas declaraciones de Derechos Humanos enfocadas en las diversidades étnicas y culturales", explican desde la cartera nacional.

Además expresan que desde ese momento "se establece un cambio de paradigma y se da espacio al reconocimiento de una identidad múltiple y una valoración de la inmensa cantidad de culturas originarias que conviven hace siglos en estos territorios".

Quién es Catalina Buitrago, la legisladora que agradeció a España

Catalina Buitrago, autora del llamativo tuit, es diputada provincial y representa en la Legislatura bonaerense a la Primera Sección Electoral (partidos del norte y oeste del Conurbano). Tiene 31 años y se referencia en el Peronismo Republicano, fracción que integra la coalición Juntos por el Cambio y es liderada por Joaquín de la Torre, exministro durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Buitrago, oriunda del partido de San Miguel, ya había posteado otros tuits que dieron que hablar. Hace pocas semanas proclamó su apoyo a Giorgia Meloni, quien se impuso en las últimas elecciones en Italia. Lo celebró con un video de la líder derechista y haciendo propios los términos utilizados por la propia Meloni: “Sí a la familia natural, no a los lobbys LGBT. Sí a la identidad sexual, no a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte. Sí a nuestra civilización, no a quienes quieren destruirla”.