El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, llegó a Neuquén para reunirse con su par Omar Gutiérrez y suscribir convenios de colaboración entre ambas provincias de los que se destaca la cesión del sistema digital "Ser Neuquén" para recién nacidos, una herramienta que permitirá a los padres realizar el trámite del DNI del bebé entre las 24 y las 48 horas de nacido y desde el mismo establecimiento sanitario.

"En la medida en la que podamos tener esa sinergia y trabajar juntos, vamos a poder hacer algo juntos por la Argentina" señaló el gobernador Urtubey resaltando que, con el gobernador Gutiérrez "hemos construido una amistad sincera y profunda, pero, esencialmente, lo que nos une, es entender que, en los problemas, es donde más se necesita a aquella gente que mira, que visualiza positivamente una complicación y la puede transformar en una oportunidad".

"No nos sirve regodearnos con la enorme inequidad histórica y los grandes problemas que hay. Debemos tomarlos como una oportunidad para crecer y desarrollarnos" indicó Urtubey y consideró que " Salta y Neuquén necesitan que la Argentina vaya para adelante también. Porque, por más esfuerzos que hagan acá o hagamos allá, por más inversión, por más desarrollo que tengamos, necesitamos un país que nos contenga a todos y en eso nos encuentra, juntos, a ambos gobernadores trabajando y nos va a seguir encontrando, más allá de cuestiones políticas o electorales".

Las preguntas en la conferencia de prensa posterior y en distintos medios a los que invitaron al mandatario salteño, fueron más allá de esta actividad oficial y pasaron a la política y a la economía además de su posible candidatura a presidente.

Urtubey lamentó que los dos procesos de mayor centralización de la Argentina se hayan vivido con presidentes del interior, Menem y Kirchner y, en ese sentido, consideró que "ese es un problema serio del cual nosotros tenemos que reponernos porque, si no, esto no es sustentable".



El gobernador de Salta cree que el centralismo se debe esencialmente a la falta "de una concepción de país integral" aunque se mostró optimista asegurando que "lo vamos a lograr porque va evolucionando el debate político en la Argentina y, más allá de los problemas que tenemos, me parece que vamos cada vez más para adelante".

En materia económica, el salteño remarcó que "tenemos que apostar fuertemente al encadenamiento vertical en términos de producción, y la matriz energética altamente favorable que tiene una provincia como Neuquén permite que nosotros podamos generar clústers en términos de desarrollo vertical acá en la región, y creo que eso es lo que está faltando en la Argentina".



Para Urtubey, "hoy generar un puesto de trabajo en Salta o en Neuquén es sensiblemente más caro que generar un puesto de trabajo en la ciudad de Buenos Aires, entonces hay que desenmarañar una matriz fuertemente centralista para poder encadenar valor en origen que eso es lo que definitiva nos da sustentabilidad a los procesos productivos".

"Creo que la Argentina viene insistiendo con la misma receta hace por lo menos medio siglo y vemos que no funciona. Cuando se habla de política económica se habla de política cambiaria y en el mejor de los casos de política monetaria" insistió Urtubey como cada vez que le preguntan sobre la situación económica del país.

"Para discutir un modelo argentino tenemos que discutir de logística en materia de energía, de transporte, de comunicaciones, de financiamiento. Eso es lo que nos va a permitir ser un país en donde la oferta de bienes puede ser más fuerte que la demanda de bienes" indicó y subrayó que "la forma sustentable de combatir la inflación es esa. Tiene que haber más oferta que demanda de bienes, eso lo que hace es generar un acomodamiento".

Consultado sobre su candidatura a presidente, sostuvo: "Estoy decidido a trabajar en la construcción de una opción sin subordinar esa construcción a que yo sea o no sea candidato. Si, obviamente, tengo vocación, pero, en definitiva, creo que es más importante construir el espacio que una candidatura personal porque si no achicamos, y uno de los problemas que tiene la Argentina es que todo se achica al tamaño de una cabeza".

Para el Gobernador de Salta "el personalismo está construyendo una democracia de muy baja intensidad y nosotros tenemos que salir de esa lógica, tenemos que construir algo mucho más institucionalizado" porque "cuanto mayor es tu vigor institucional mejor les va a las provincias, a los países, a los pueblos y creo que la Argentina tiene que trabajar por eso. Entonces, estoy trabajando decididamente para construir ese espacio. Lo que quiero es que el mejor candidato que tengamos le ofrezca una alternativa superadora a la Argentina, yo no quiero un candidato a presidente que vaya a boicotearlo al presidente Macri para que le vaya mal así le va bien al otro candidato. Quiero alguien que colabore, que construya y que después me ofrezca algo superador" señaló.

Respecto a la incorporación del kirchnerismo en ese espacio Juan Manuel Urtubey consideró que "no solo no es necesario, sino que sería perjudicial" y explicó que "el del gobierno actual y el del gobierno anterior son dos espacios claramente definidos y creo que no contienen a la mayoría de los argentinos y eso nos tenemos que animar a construir una alternativa superadora de esa polarización. Entonces creo que nos desnaturalizaríamos como opción superadora si pretendemos amontonarnos todos. Creo que la Argentina necesita una opción diferente", reiteró.