El precandidato a vicepresidente de Consenso Federal Juan Manuel Urtubey participó en un acto en el club All Boys en San Miguel de Tucumán. Ante cientos de militantes de Libres del Sur y familias que se acercaron a escucharlo, destacó que Roberto Lavagna "ya nos sacó a los argentinos de la peor crisis que vivimos en la historia".

"Queremos que nuestros hijos tengan laburo, que vuelva a haber mercado interno y no sea un lujo comprar un litro de leche en un almacén. Queremos una Argentina donde nuestros jubilados y los trabajadores no tengan que elegir entre pagar la factura de gas o comer", enfatizó el salteño y remarcó que Lavagna y él así como todos los que conforman Consenso Federal "creemos que es inadmisible que sometamos a los argentinos a este desastre".

Urtubey reiteró su reclamo ante las políticas centralistas y afirmó: "Queremos llevar la voz de esta Argentina federal". "La salida al ajuste y la corrupción se llama Roberto Lavagna. Desde Buenos Aires, que nos presentan las dos caras del ajuste y la corrupción. siguen insistiendo en seguir manejando los destinos de Argentina. Para eso, nos hemos parado y les hemos demostrado que muchos no tenemos precio", indicó.

El precandidato a vice se despidió con vehemencia: "He venido a traer el saludo del próximo presidente, Roberto Lavagna y he venido a asumir el compromiso personal de llevar nuestros sueños a la nación. Sepan que estamos empezando a escribir una de las páginas de la historia. La Argentina tiene una salida y esa salida es Consenso Federal".

El acto se realizó en el club All Boys en San Miguel de Tucumán.

Previamente había subido al escenario la joven política Milsa Barros, pre candidata a diputada nacional y referente, en Tucumán, de las Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), quien aseguró que "este espaci. que venimos compartiendo con Lavagna y Urtubey es el camino que elegimos convencidos de que una Argentina mejor es posible y destacó la participación en Consenso Federal de mujeres y jóvenes que debemos ser protagonistas del presente para transformar el futuro".

Asímismo el recientemente electo diputado provincial Federico Masso uno de los dirigentes tucumanos con mayor experiencia en el área social y principal referente en la provincia de Libres del Sur, expresó: "Estamos felices de acompañar a Juan Manuel Urtubey, un joven dirigente que nunca abandonó la política y siempre tuvo como prioridad generar transformaciones públicas, que como gobernador vimos que trabaja incansablemente para mejorar la calidad de vida de los salteños".

"Urtubey y Lavagna quedaron firmes para que, juntos, soñemos una Argentina más justa. Ellos le pusieron un freno a los que creen que todo se compra y que los argentinos solo piensan en la grieta", agregó Masso.

Finalmente, Urtubey fue invitado al escenario por Silvio Bellomio, quien encabeza una de las lista a diputados nacionales de esa provincia diciendo que Urtubey y Lavagna no se dejaron tentar por un espacio de poder "además de asegurarnos una alternativa realmente federal tan importante para el Norte argentino. Los imposibles no existen. No queremos arrodillarnos frente a nadie. Es mentira que la decisión está entre lo paupérrimo del pasado y lo paupérrimo del presente. Hay alternativa y somos nosotros".