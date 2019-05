El precandidato a presidente de Alternativa Federal, Juan Manuel Urtubey fue el principal orador en el encuentro regional de Libres del Sur en la localidad bonaerense de San Nicolás.



Del mismo, participaron delegaciones del Movimiento Libres del Sur de las ciudades de Colón, Rojas, Pergamino, Salto, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Ramallo, San Nicolás, San Pedro, San Andres de Giles, San A. de Areco, Encarnación de la Cruz, Zárate, Baradero y Carmen de Areco.



De esta manerta, Urtubey agradeció el recibimiento: "Es una alegría poder estar acá en San Nicolás. Cada uno de ustedes, con su compromiso viene alumbrando el camino a un nuevo tiempo en Argentina”.



“Tenemos una enorme responsabilidad histórica. Vinimos aquí, a San Nicolás compartir ese imperativo moral que tenemos los argentinos. Debemos reconstruir una Patria para nuestros hijos, debemos devolver la Nación a nuestros padres y mayores”, manifestó el salteño.



Urtubey criticó tanto los años de gobierno kirchnerista como los del macrismo cuyas consecuencias impactaron directamente en los más débiles: “Han sido muchos años, algunos por inmorales y otros por inútiles nos robaron la patria y eso se siente en el dolor de una madre que hoy no puede alimentar a sus hijos”.



Y continuó: “Uno de cada dos niños argentinos es pobre, ese es el drama más grande de nuestra Nación. Es la hipoteca que no podemos levantar si no nos unimos los argentinos para salir adelante”.



“¿Cómo hacemos para considerarnos un pueblo libre cuando 1 de cada 2 niños es pobre?. Donde un

laburante pierde su trabajo y no llega a fin de mes. Cuando el dueño de una pyme, con lágrimas en los ojos la tiene que cerrar y decirle a sus empleados que se quedan sin nada”, expresó el precandidato a presidente de Alternativa Federal.



Finalizando la Semana de mayo, Urtubey aseguró que “frente a la realidad actual y dada la fecha, quiero pedirles un nuevo pacto de la igualdad, crecimiento, de la dignidad porque con cada una de ellas vamos a construir la Argentina que merecemos. El problema no es de ellos, lo tenemos nosotros, cuando tenemos que afrontar los problemas que nos dejan”.



Para finalizar, llamó a "asumir, juntos, el compromiso de romper las cadenas que llevan a la Argentina a que cada una de las familias no puedan garantizarse el destino de grandeza que los padres de la Patria nos quisieron dar. El compromiso ineludible de dejar todo lo que hay que dejar para reconstruir la Argentina, el país que nos merecemos”.



Por su parte, el Presidente del Movimiento Libres del Sur y también precandidato de Alternativa Federal llamó a “romper la grieta” diciendo que “necesitamos darle a la Nación un nuevo rumbo político, económico y social y volver a sacar adelante a la Argentina. Que no la lleven al fondo de la pileta, al desastre”.



También hablaron en el acto Roque Néstor Frangolini, Presidente de Barrios de Pie de la localidad de San Nicolás, el referente nacional, Jorge Ceballos, la referente Carina Sosa y el responsable seccional, Enrique Schierloh.