Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, recibió a su par de Chaco, Domingo Peppo para hablar de la complicada coyuntura política y económica. Ambos coincidieron en que "para salir de esta crisis" se necesita ir a un "gran acuerdo nacional" acompañado por el fortalecimiento del federalismo. El mismo se alcanzaría garantizando la integración a los sectores productivos y profundizando el trabajo conjunto en producción, turismo, seguridad y ambiente.

"Podemos cambiar y revertir estas curvas del INDEC que conocimos hoy y van en un sentido creciente. Con Juan Manuel conversamos y trabajamos para morigerar el impacto de esta crisis que nos toca vivir", manifestó Peppo coincidiendo con su par en que "los argentinos nos merecemos un mejor país".

El gobernador de Chaco señaló además que "en ese camino, tenemos que trabajar quienes compartimos un principio político y afianzar esto con una mirada en el futuro" y se refirió a la responsabilidad institucional de ambos como dirigentes "y como peronistas más aún, en el compromiso que tenemos con los sectores más vulnerables".

Por su parte, Urtubey, el anfitrión, sostuvo: "Hoy es un dia triste por los índices de pobreza y por la devaluacion de la moneda argentina que no encuentra el piso". "Tenemos una tarea institucional que es ayudar a que este Gobierno le vaya lo mejor posible para que a los argentinos no les vaya cada vez peor y una tarea política que es construir una alternativa que indique a los sectores políticos que este es un país de producción y no de especulación", enfatizó Urtubey.