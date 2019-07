El último adiós al ex presidente de la República Argentina, Fernando de la Rúa, tuvo lugar en el Salón Pasos Perdidos del Congreso donde gran parte del arco político, familiares, amigos y allegados se acercó aun conmovidos por la noticia.



En tanto, a pedido de la familia este acto duro apenas horas ya que luego sus restos descansaran en un cementerio del partido bonaerense de Pilar, donde será enterrado mañana.



De esta manera, su esposa Inés Pertiné y sus hijos Antonito y Fernando siguieron de cerca el féretro del ex presidente.



Por su parte, una de las principales figuras políticas que se hizo presente, fue el presidente Mauricio Macri quien llegó a las 15.30, junto a la primera dama Juliana Awada, para compartir una ceremonia privada previa a la apertura de la puerta al público, la cual tuvo lugar a las 16.



El féretro de De la Rúa fue ubicado en el extremo sur del Salón de Pasos Perdidos, y los restos del ex mandatario fueron engalanados con su bastón presidencial y con una bandera argentina.



Custodiado por cuatro granaderos, el cuerpo de De la Rúa fue saludado por gran cantidad de dirigentes políticos, entre los que se destacaron actuales funcionarios nacionales y ex compañeros de Gabinete del presidente radical.



La vicepresidenta Gabriela Michetti se acercó a la ceremonia pasadas las cinco de la tarde, minutos después de que lo hicieran el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis.



También habían saludado a la familia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (ex ministra de Trabajo en la gestión presidencial de De la Rúa); sus pares de Defensa, Oscar Aguad; y del Interior, Rogelio Frigerio; el canciller Jorge Faurié; y los senadores nacionales Luis Naidenoff (presidente del interbloque Cambiemos), Federico Pinedo (presidente Provisional de la Cámara alta), Julio Martínez y Esteban Bullrich.



Alrededor de las 19 se hicieron presentes el presidente del interbloque Cambiemos de Diputados, Mario Negri, el legislador Facundo Suárez Lastra; y el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador.



Nicolás Gallo, ex secretario General de la Presidencia, fue uno de los que más tiempo estuvieron junto al féretro, así como los ex ministros Horacio Jaunarena (Defensa), Ricardo Gil Lavedra (Justicia), Adalberto Rodríguez Giavarini (Cancillería), Christian Colombo (jefe de Gabinete).



También estuvo presente el ex presidente de la Cámara de Diputados, Rafael Pascual; los ex senadores Cristina Guzmán, Oraldo Britos y Pedro Del Piero; el ex diputado peronista Carlos "Chicho" Basile; el actor y ex diputado nacional Luis Brandoni y el dirigente radical, Enrique Nosiglia.



El velatorio cerró al público minutos después de las 20, cuando los familiares más cercanos del ex presidente se quedaron solos alrededor del féretro que será llevado a la sala de velatorios O'Higgins, en el barrio de Núñez, donde quedará en guarda hasta el próximo miércoles, y desde allí a las 11 saldrá el cortejo al Parque Memorial, en Pilar, para su inhumación.

Inés Pertiné, brindandole el último adiós a su marido. (Comunicación Senado)

Mauricio Macri junto a la viuda de De la Rúa. (Comunicación Senado)

La vicepresidenta, Gabriela Michetti partició del último adiós. (Comunicación Senado)