Por Luis Mendoza

lmendoza@cronica.com.ar

En una sesión de la Cámara de Diputados de consensos sobre varias iniciativas que fueron aprobadas con amplio respaldo, el exabrupto cometido por Elisa Carrió en Córdoba el martes sobre el fallecido José Manuel de la Sota generó cruces entre la propia jefa de la Coalición Cívica y legisladores de la oposición, que la fustigaron con diversos argumentos.

Pasado el mediodía se alcanzó el quórum reglamentario y arrancó la sesión sobre tablas con un homenaje al ex presidente Raúl Alfonsín, al haberse cumplido -el 31 de marzo- 10 años de su fallecimiento. Desde el oficialismo el encargado de recordar al ex mandatario fue el diputado radical Facundo Suárez Lastra, pero la participación de Carrió para referirse a Alfonsín originó el primer foco de tensión en el recinto, donde varias veces fue fustigada a los gritos desde bancas opositoras.

Acá estoy tirada por los golpes del kirchnerismo. pic.twitter.com/EcQ2X3EW04 — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 24 de abril de 2019

Después del discurso de la diputada de Cambiemos, pidió la palabra la massista Cecilia Moreau, quien hizo escuchar en el recinto una grabación con pasajes de un discurso de Alfonsín, con durísimos cuestionamientos hacia Carrió, quien llegó a la política desde Renovación y Cambio, la corriente interna del radicalismo que lideraba el ex mandatario.

La diputada del Frente Renovador sostuvo que Carrió "no vino acá a homenajear a Alfonsín; vino a tratar de remendar la tremenda metida de pata que se mandó en Córdoba". "Yo no estaba hablando mal de De la Sota, estaba hablando del narcotráfico en Córdoba", intentó defenderse la polémica diputada, quien el martes ultimo expresó en la localidad cordobesa de Cruz del Eje, que "gracias a Dios murió De la Sota".

Señaló que ella se refería a cómo "está expandido el narcotráfico en la provincia de Córdoba", lo que desató gritos de la oposición. Continuó diciendo que "es cierto" que padece "inestabilidad emocional" desde los dos años. "Cuando me fui de mi casa mi padre dijo esta chica es ingobernable. Así que no tienen que decirlo más, ya lo dijo Aníbal Fernández, lo dijeron todos, lo dijo Alfonsín. Porque cuando uno no obedece a los hombres está loca", se justificó.

Desde Córdoba, el precandidato a gobernador radical Ramón Mestre, quien compite en las Paso con Mario Negri -al que respalda Carrió- calificó la frase sobre De la Sota como un grosero error político y lo comparó con la quema de un ataúd con los colores radicales realizara en 1983 por Herminio Iglesias.

Réplicas

La primera en plantear una cuestión de privilegio contra Carrió fue la diputada justicialista Adriana Nazario, quien visiblemente indignada dijo que las palabras de Carrió "ofenden la memoria de José Manuel de la Sota, a su familia y al peronismo de Córdoba". La legisladora y viuda del De la Sota consideró que "sus palabras han sido ofensivas, altamente agraviantes, y aún más graves porque involucran a una persona que no se puede defender".

Dijo no entender a Carrió por "invocar a Dios y agradecer por su muerte", por lo que agregó: "Desde este martes estoy tratando de encontrar un adjetivo calificativo y no lo encuentro".Recordó que el ex mandatario, fallecido el 15 de septiembre del año pasado en un accidente automovilístico ocurrido cerca de Alta Gracia, "fue electo tres veces gobernador, y antes se cansó de perder elecciones, pero nunca agredió a un adversario", cerró su discurso, recibiendo aplausos y saludos de diputados opositores de los distintos bloques.

Por su parte, la diputada Victoria Donda (Red por Argentina) se dirigió a Carrió en primera persona. "Te quiero decir que me da vergüenza compartir un recinto y estar sentada con una mujer que se mofa de la tragedia de la vida de un argentino que, con diferencias o no, también peleó por la democracia, como el señor De la Sota", asestó.

Donda también cargó hacia los integrantes de Cambiemos por no haberse pronunciado sobre los dichos de Carrió. Al dirigirse a la familia del ex gobernador cordobés, dijo: "Les voy a pedir yo perdón, porque acá no hay nadie que tenga el valor, quienes son parte de ese espacio político, para decir que lo que dijo Carrió es una barbaridad".

Dujovne

También y como efecto directo del aumento del dólar y la suba del riesgo país, el presidente del bloque del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, pidió al oficialismo que se convoque al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para que explique en el Congreso "hacia dónde" se dirige la economía del país.

"El riesgo país está en 945 puntos, el dólar cerró a 45, y nosotros no estamos enterados de lo que está pasando en la economía", argumentó el legislador para reclamar que los funcionarios nacionales se presenten en la Cámara de Diputados para "que nos expliquen qué están haciendo con la economía, hacia dónde están llevando a la Argentina".

Proyectos

Durante la extensa sesión ordinaria, la Cámara de Diputados sancionó una ley sobre competencia judicial en casos de narcomenudeo, estableciendo que tendrá prevalencia la justicia federal cuando se genere un conflicto por las jurisdicciones. También se avanzó con el proyecto de la llamada Ley de Economía del Conocimiento y también con la norma que establece un régimen del ejercicio profesional de la obstetricia, que habilita a las parteras a prescribir y colocar métodos anticonceptivos de larga duración, entre la batería de proyectos incluidos en el temario.