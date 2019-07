La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró que “somos el equipo que enfrenta los imposibles, que no baja los brazos, que no tiene nada que esconder, que no se contradice”, y resaltó que “defendemos la Provincia porque defendemos nuestro futuro”.

Al participar de un acto en un centro de jubilados del partido de José C. Paz, en el marco de distintos encuentros partidarios que dirigentes de Juntos por el Cambio realizaron en 250 localidades del pais, la mandataria indicó que “todos los bonaerenses somos candidatos, sobre todo los convencidos, los que defienden el cambio para vivir mejor, para no darnos por vencidos, para no resignarnos”, y agregó que “puedo rendir cuentas de lo que se hizo y no se hizo. En la espalda tengo tres años y medio. Quiero saber qué dicen los que tienen 28 años en la espalda sin hacer nada”.

“Defendamos a la Provincia. Defendámosla como la defendimos en 2015 y 2017. No porque defendemos personas, ni espacios de poder, ni un partido político: defendemos nuestro futuro”, prosiguió, acompañada por el ministro de Desarrollo Social y precandidato a intendente de San Martín, Santiago López Medrano; el subsecretario de Asuntos Municipales y primer candidato a diputado provincial por la primera sección, Alex Campbell; y por el precandidato a intendente local, Ezequiel Pazos.