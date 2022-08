En medio de las manifestaciones realizadas el último fin de semana en respaldo a Cristina Kirchner, un ex candidato a concejal de Pergamino expresó un mensaje intransigente y violento. Se trata de Román Gutiérrez, quien pidió fusilar a la vicepresidenta y sus seguidores. Lo hizo a través de un video que publicó en su cuenta de Twitter y se volvió viral en las últimas horas.

Productor agropecuario de dicha ciudad bonaerense, Gutiérrez lanzó todo tipo de insultos y amenazas contra Cristina Kirchner y contra los militantes del Frente de Todos que participaban de una caravana en su apoyo. "Ahí los tienen a los negros planeros", aseveró en un tramo del video que posteó en la red social. "Hay que fusilarla a ella y a todos estos hijos de mil p...también. Cuatro punteros y algún concejal, impresentables", cuestionó luego, para cerrar diciendo: "Ya van a morir todos".

En Pergamino marcha defendiendo a Cristina Kirchner, cuatro punteros y algún concejal. Impresentables pic.twitter.com/TPB1pQh69K — Roman Gutierrez (@gutierrezroman4) August 28, 2022

Conocido militante de Juntos por el Cambio, Gutiérrez integró la estructural electoral de la coalición opositora. En los últimos comicios formó parte de la boleta como candidato a concejal, aunque no sumó los votos necesarios para lograr una banca. Durante la campaña, había comentado su intención de acompañar políticas puntuales sobre seguridad y caminos rurales en Pergamino.

Román Gutiérrez, una voz crítica del Gobierno

“El señor Presidente, como el ministro de Agricultura y el ministro de Economía quieren seguir apretando al campo. No sé qué quieren, quieren que desaparezcan todos los productores”, afirmó en abril de 2021, cuando se presentó como impulsor del movimiento Productores Autoconvocados en la zona noreste de Buenos Aires. “Si necesitan recaudar, ¿por qué no echan un poco de asesores, achican el gasto público, dejan de comprar pelotudeces y de mantener vagos? Con eso nos sobraría", continuó en un video que también se volvió viral.

"Ya se abusan porque somos mansos. No sé qué les pasa a los productores que no reclaman y agachan la cabeza. Será hasta que no tengamos más un peso", agregó el ex candidato a concejal.

Incluso, Gutiérrez participó este año de una protesta del sector agropecuario en Plaza de Mayo. A bordo de un viejo tractor, llegó al centro porteño y encabezó el reclamo de los productores. "El mal humor nuestro pasa porque no nos dan los números", afirmó en ese momento. Ahora, en cambio, eligió otras palabras y dio a conocer un mensaje violento contra Cristina Kirchner.