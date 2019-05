Luego de que transcurran las primeras horas del paro nacional, el secretario General de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, analizó la medida, dijo que "la contundencia del paro es absoluta" y lo atribuyó a que fue convocado "por todas las centrales de trabajadores" en referencia a la Confederación General del Trabajo ( CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos ( CTA).

Desde Córdoba, donde participa de actos por el 50 aniversario del Cordobazo, Yasky agregó que la fortaleza de la medida también es gracias a que fue "apoyada por todas las organizaciones empresariales pymes, más los movimientos sociales".

"Es el paro más fuerte y de mayor contundencia en la era de Macri, gracias a que lo convocamos todas las centrales de trabajadores y lo apoyaron todas las organizaciones empresariales pymes, más todos los movimientos sociales del país", dijo el también diputado por la provincia de Buenos Aires en declaraciones a radio El Destape.

Por su parte, el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, otro de los gremios que acató la medida de fuerza, dijo que el paro en el sector "es total", y ratificó además el cese de actividades dispuesto para este jueves en el marco de la negociación paritaria en el sector de los judiciales.

El sindicalista sostuvo que "cuando un gobierno no escucha las demandas, cuando la pobreza crece al ritmo de la desigualdad social, la dignidad de un pueblo se expresa". Añadió que eso está sucediendo "hoy, aquí en nuestra Patria, parando".

En cuanto al reclamo puntual que mantienen los judiciales y por lo cual este jueves también pararán, piden que se declare la emergencia judicial y un aumento del 15 por ciento en los salarios retroactivo al 1 de mayo último.

En la misma línea se manifestó el secretario general del Sindicato de la Alimentación, Rodolfo Daer, quien aseguró que "el paro en el sector industrial es unánime" durante las primeras horas de la medida de fuerza convocada por la CGT y otras centrales sindicales. "Eso tiene que ver con la política económica de este gobierno", agregó en declaraciones a El Destape radio.

"Iban a disminuir la pobreza, y hay muchos más pobres; no iban a ir al FMI e iba a haber inversiones, pero se endeudaron y no hubo inversiones", enumeró y aseguró que "el Gobierno tiene muy claro que beneficia a una élite financiera y agroexportadora". Por eso, puntualizó que "no" espera de las autoridades "más que angustia para la gente".

Otra de las voces que se oyeron durante la mañana de paro, fue la del Secretario General de la Bancaria, Sergio Palazzo, quien coincidió que el paro "es contundente" porque "no hay dudas que a la gente le está yendo mal".

Por último, el secretario de prensa de la UTA, Mario Calegari, afirmó que el transporte público de pasajeros "está absolutamente parado" y destacó que la gente se suma a la medida de fuerza porque la situación social "está a la vista de todos".