La entrevista de Samuel "Chiche" Gelbung a Sergio Berni, no tuvo desperdicio. El ex Secretario de Seguridad de la Nación reclamó "control político sobre las fuerzas de la seguridad" para evitar Incidentes como los del Congreso y le quitó responsabilidad a los agentes de seguridad "La policía es un eslabón más".

Además, Berni fue contundente a la hora de valorar la utilización de armas de electrochoque para incapacitar a las personas a pesar del riesgo de muerte: "Yo estoy de acuerdo con usar las pistolas Taser".

La muerte de Nisman

Berni no dudó en desligarse de cualquier responsabilidad en la investigación de la muerte del fiscal Natalio Alberto Nisman "La mamá de Nisman me desligó de mis responsabilidades médicas y me dijo que su hijo estaba muerto" y que fue el primero en avisarle a la entonces Presidente Cristina Fernández de Kirchner, que "quedó en shock cuando se enteró".

Además el ex funcionario kirchernista no dudó en criticar la cadena de responsabilidades de los médicos que atendieron al fiscal "Durante 4 horas nadie constató que Nisman estaba muerto" y de la fiscal de la causa que también tardó ese tiempo en llegar.

El caso Maldonado

Berni fue muy crítico de los manejos en el caso de Santiago Maldonado y sostuvo enfáticamente: "Si yo hubiese estado en el caso Maldonado, no estaría muerto".



Su mirada del país y la relación con Cristina

El también ex viceministro de Desarrollo Social, criticó las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri y sostuvo que "se duplicaron la cantidad de trabajadores que pagan impuestos a las ganancias".

Sobre su relación con la senadora Cristina Kirchner, le dijo a Chiche Gelbung que sigue acompañándola a nivel político a pesar de que hace mucho tiempo que no tiene comunicación con ella.