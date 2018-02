El ex secretario legal y técnico, Carlos Zannini, detenido desde el 7 de diciembre por decisión del juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la investigación por los atentados de la AMIA y el presunto encubrimiento de sus responsables, brindó este lunes una entrevista al canal CNN desde el penal de Ezeiza.

"Era más legal mi detención en la dictadura que en este momento", aseguró, y sobre el gobierno actual opinó que "(Mauricio) Macri está venezolanizando la Argentina".

"Soy objeto de una gran injusticia, siento bronca pero tranquilidad que esto responde a otros objetivos. Impedir que Cristina (Fernández de Kirchner) esté en el Senado de la Nación", resumió sobre los motivos por los cuales considera que está detenido.

Sobre Cambiemos



"Marchan hacia el abismo del 2001, son las mismas medidas que nos llevaron a aquel resultado. Mauricio Macri está venezolanizando la Argentina, hay altísima inflación, y presos políticos. Este gobierno actúa como si estuvieran enamorados de la muerte", aseguró el ex funcionario.

Respecto de las causas y sospechas judiciales que descansan sobre los funcionarios del actual gobierno, Zannini opinó que "hay muchos para investigar en este gobierno, empezando por Mauricio Macri. También el juez Claudio Bonadio, deben estar investigados y, cuando tengan acusación, que vayan presos. No antes, no de forma preventiva".

Situación judicial



"Yo no tenía posibilidad de impedir nada sobre lo que Bonadio estaba investigando", afirmó sobre su detención preventiva. La semana pasada, la Cámara de Casación rechazó excarcelar al ex secretario legal y técnico en el marco de su acusación por encubrir a los responsables del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.

Además, hace un mes la Cámara Federal de Buenos aires ya había rechazado otra petición de excarcelación. En tanto, Zannini ha recibido el apoyo de su partido y la visita de varios dirigentes kirchneristas. La investigación que encabeza el juez Claudio Bonadio tiene actualmente entre los acusados a la ex mandataria, Zannini, el ex ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, el dirigente social Luis D Elía y seis personas más están acusadas de traición a la patria.

Consultado por la muerte del fiscal Alberto Nisman, sostuvo que "muchos de los que hablan bien de él tienen un pensamiento más cercano al nazismo". "Mi tesis es que le tiraron un muerto al gobierno", concluyó.